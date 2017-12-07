Иоланда Чен: Крики про бойкот не имеют отношения к патриотизму

Источник: РИА "Новости"

МНЕ ПОЗВОНИЛА ВСЯ СБОРНАЯ СССР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 1984 ГОДА

— Второй день интернет пестрит ссылками на ваше выступление на ТВ. Готовы ли были к такому резонансу?

— Если честно, в тот момент меня это даже не волновало. Это был такой эмоциональный выплеск, у меня накипело. Я уже в течение двух лет нахожусь в состоянии странного напряжения — не могу понять, почему ничего не делается, почему мы находимся в положении виноватых ни за что и ни про что. И к моменту начала зимней Олимпиады, где дело действительно касается всей страны, сборной, флага и гимна, мы оказались не готовы. Мне хотелось высказать все, что накопилось за это время.

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— И как провели первые часы после эфира?

— Не спала до пяти утра. Мне всю ночь трезвонили — тренеры, ветераны, спортсмены. Нет худа без добра, мне позвонила вся сборная СССР по легкой атлетике 1984 года, я их тысячу лет не видела. Я никогда не думала, что у всех этих людей, которые все уже взрослые, у всех семьи, дети — что у них спустя 30 лет сохранилось столько горечи. Все мне говорили одну и ту же фразу: «Лана, помнишь, как к нам тогда приехали и сказали, что мы не поедем на Олимпиаду в Лос-Анджелес»? 30 лет прошло! У всех уже другая жизнь, а люди помнят, словно это было вчера.

— Как вам кажется, почему многие изначально негативно восприняли идею выступления под олимпийским флагом, еще до оглашения решения МОК?

— Вы знаете, я сама человек очень темпераментный. Но при этом очень рассудительный — мои родители и друзья часто удивляются, как во мне уживаются эти два качества. Не люблю рубить сплеча, лучше сначала сесть и проанализировать, а потом уже что-то говорить. А многие люди под воздействием первых эмоций начинают просто в каких-то псевдопатриотических конвульсиях биться. Патриотизм — это очень хорошо, но все что сверх меры — патология и болезненность. Если с полезным лекарством переборщить, оно превратится в яд, правильно? Нельзя сходить с ума ни по какому поводу, хорошему или плохому. Визги и крики про бойкот к патриотизму не имеют отношения — это просто эмоции.

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НЕ УВЕРЕНА, ЧТО У ДЕПУТАТОВ СТОИТ ДОМА ФЛАГ

— При этом среди ваших оппонентов — заметные государственные деятели.

— Я понимаю, всем этим людям — чиновникам, депутатам — наверное, так и положено. Они в своих Думах этих символах и атрибутах немного погрязли. Именно поэтому их первая реакция была закономерной — главное флаг, гимн. Они не думают, что за спортсменами стоит целая армия людей, которые работают на команды и федерации. Тренеры, массажисты, врачи, обслуживающий персонал, сотрудники спортивных баз, вплоть до уборщиц — все они кормятся от спорта. Хотя я не уверена, что у каждого из депутатов дома на столе стоит флаг, и они утром и вечером поют гимн России. Хотя мы все любим нашу родину. У меня, кстати, на доме флаг висит, и гимн я люблю. Но если я буду с утра до вечера петь его и бегать по улицам с флагом, меня в психушку заберут. Надо быть адекватными, спокойно разобраться в ситуации. И слава богу, что наши депутаты к спорту не имеют отношения. Ведь в олимпийской хартии в 80-е годы появился пункт, согласно которому если кто-то из спортивных функционеров даже заикнется о бойкоте, это может быть основанием для отстранения страны от Игр на восемь лет.

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— И какова ваша позиция?

— Мне очень не нравятся разговоры, что мы поедем под нейтральным флагом, чуть ли не какой-то белой тряпкой. Извините, но это неуважение к олимпийским атрибутам. Когда олимпийский флаг вносят на стадион и поднимают на Играх — люди встают. И олимпийский гимн слушают стоя. Для каждого, кто стремится выступить на Олимпиаде, ее флаг — не пустой звук, не хухры-мухры. Поэтому давайте внимательно анализировать, а не слушать россказни. И журналисты тоже начинают друг у друга копировать эти штампы, не включая голову. У нас нет нейтрального статуса — под каждым участником будет написано «Олимпийский атлет из России». Нейтральными наши спортсмены были на ЧМ по легкой атлетике — вот там было обидно и неприятно. Но даже когда Маша Ласицкене стояла на пьедестале, все трибуны ей аплодировали, зная, из какой она страны. Здесь этого нет, чего мы так разорались? Откуда все эти глупости? Мы должны быть настоящими патриотами, а для этого наша команда должна быть на Олимпиаде, ведь мы ни в чем не виноваты. Мы должны быть в центре событий, показать, что мы не лишние, по возможности выигрывать медали, выполнить все правила и пройти на церемонии закрытия уже с российским флагом под свой гимн. И закрыть эту гнусную историю. Доказать, что мы не обиделись, как бабки на базаре, которые скандалят по любому поводу. А мы все должны спортсменов поддержать и сделать, чтобы Игры не прошли без нас, чтобы люди смотрели и болели за своих. Это тоже очень важно. Спортсмены не выступают для себя — они делают это для болельщиков.

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="bc44388b-ff54-465a-b853-95917a18a12f" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка.

МОК ДОЛЖЕН АННУЛИРОВАТЬ ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР В СОЧИ

— Возвращаясь к тому, что за два года не предпринято достаточно мер — кто должен был их предпринимать? Минспорта, ОКР, правительство страны?

— У нас очень много организаций, которые должны этим заниматься. Кроме тех, что вы сейчас перечислили — у нас и в Госдуме есть комитет по спорту, есть представители в МОК, куча разных федераций и функционеров. Которые, между прочим, получают за это немаленькие деньги.

— Как бы поступили вы в данной ситуации?

— Я предлагала решение в тех же телепрограммах еще два года назад, когда началась вся эта странная возня с легкой атлетикой. Когда стало понятно, что допинг — лишь пробный камень: начать, а потом подтянем массу всего остального. Что, может, инициативу в этом деле возьмет на себя наш президент. Пусть он соберет всех лучших юристов нашей страны. И поставит задачу — государство готово оплатить вам серьезный заказ. Вы откладываете все свои дела, привлекаете, кого считаете нужным, известных адвокатов со всего мира и сидите, сколько вам нужно. А ОКР, Минспорта, федерации и все остальные отдают вам все нужные документы. Уверена, что серьезные юристы найдут много оснований призвать наших оппонентов к порядку и ответственности. Мы должны быть инициаторами такого процесса. Но два года прошло, а воз и ныне там.

Фоторепортаж России разрешили выступать на ОИ под нейтральным флагом МОК во вторник дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР), но допустил российских к участию в Играх-2018 под нейтральным флагом.

— А что делать тем спортсменам, которых комиссия Освальда пожизненно отстранила от Игр?

— Считаю, нужно их поддержать. Прикрепить к ним юристов, оплатить расходы. Потому что нет никаких оснований отстранять людей, если у них нет положительной допинг-пробы. Есть документы — нужно изучить кодекс ВАДА, процедуру допинг-контроля. Хорошие адвокаты сразу подмечают неточности и за них цепляются — у них работа такая. Надо смотреть, что мы можем.

— Лишение россиян медалей, помимо прочего, привело к пересмотру итогов Игр в Сочи.

— Как бы я поступила — если находят после Олимпиады пробирки с какими-то царапинами и понятно, что вокруг какая-то неприятная история, то МОК должен был бы просто аннулировать все результаты Игр. Они прекрасно прошли, все выступили, но в книгах по истории, пока не будут сделаны серьезные юридические выводы, пусть не будет никаких результатов. Ведь если ВАДА допускает, что что-то было не так, то результаты всех спортсменов и сборных находятся под сомнением. Почему все только к нам прицепились?

— Виталия Мутко тоже пожизненно отстранили от Олимпиад. Стоит ли ему уходить в отставку?