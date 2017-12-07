Отставка Мутко: правда или вымысел?

Жесткий вердикт исполкома МОК в отношении России может спровоцировать перемены в верхних эшелонах спортивной власти нашей страны. Одной из санкций, придуманных МОК за «систематические допинговые нарушения», стало пожизненное лишение олимпийской аккредитации
Недовольство в адрес Мутко стало чаще высказываться и внутри страны — решение исполкома МОК располагает к поиску виновных не только за границей. Параллельно появились слухи о том, что, если давление станет совсем сильным, то Виталий Мутко может пересесть в губернаторское кресло или перебраться на дипломатическую службу. Сам
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Мутко действительно никогда не держался за свое кресло. Так летом 2016 года, после первого доклада Макларена отставки Виталия Леонтьевича с поста министра спорта требовало Всемирное антидопингового агентство, а сам министр говорил, что уйдет в том случае, если Россию не пустят на Олимпиаду в Рио. Через несколько месяцев — в октябре 2016-го — слухи об отставке Мутко стали еще настойчивее. Тогда я даже начал заранее набрасывать статью о его увольнении. Но в итоге тот материал был использован в заметке о повышении Мутко до
Никаких юридических противоречий в связи с работой дисквалифицированного МОК чиновника в оргкомитете «Россия-2018» нет. Мутко уже лишали аккредитации на Игры в Рио-2016 после доклада Макларена, и это не помешало Виталию Леонтьевичу спокойно возглавлять оргкомитет-2018 и Российский футбольный союз (организацию, входящую в олимпийскую спортивную структуру). В марта 2017-го Мутко не был избран в совет ФИФА в формулировкой «конфликт интересов»
ВНЕШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ
Другое дело, что в случае с оргкомитетом действительно имеется этический момент — слишком громкой получилась история с пожизненной дисквалификацией и слишком часто упоминается
Также нужно понимать, что Мутко возглавляет оргкомитет ЧМ-2018 много лет, и кадровые потрясения накануне турнира не слишком желательно. Тем не менее, они тоже вероятны, особенно после выборов президента РФ весной будущего года, когда может быть предложена новая структура правительства и произведено обновление кабинета министров. Сейчас же перестановки, связанные с санкциями МОК, пока не выглядят неизбежными.