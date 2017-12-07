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18:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Отставка Мутко: правда или вымысел?

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что готов покинуть свой пост, если это пойдет на пользу стране.

Источник: Спорт-Экспресс

Жесткий вердикт исполкома МОК в отношении России может спровоцировать перемены в верхних эшелонах спортивной власти нашей страны. Одной из санкций, придуманных МОК за «систематические допинговые нарушения», стало пожизненное лишение олимпийской аккредитации Вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко. С учетом того, что этот руководитель также возглавляет оргкомитет чемпионата мира по футболу-2018 и Российский футбольный союз, возникает не слишком приятный этический момент. Во всяком случае, на это сейчас активно пытаются указать западные СМИ, а с приближением футбольного супертурнира такая критика, наверное станет звучать еще громче.

Недовольство в адрес Мутко стало чаще высказываться и внутри страны — решение исполкома МОК располагает к поиску виновных не только за границей. Параллельно появились слухи о том, что, если давление станет совсем сильным, то Виталий Мутко может пересесть в губернаторское кресло или перебраться на дипломатическую службу. Сам вице-премьер сегодня заявил, что готов к любому повороту событий. «Вы знаете меня сто лет, я в любой момент, если это кому-то на пользу будет или нужно готов уйти в отставку», — приводит ТАСС слова Мутко.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Мутко действительно никогда не держался за свое кресло. Так летом 2016 года, после первого доклада Макларена отставки Виталия Леонтьевича с поста министра спорта требовало Всемирное антидопингового агентство, а сам министр говорил, что уйдет в том случае, если Россию не пустят на Олимпиаду в Рио. Через несколько месяцев — в октябре 2016-го — слухи об отставке Мутко стали еще настойчивее. Тогда я даже начал заранее набрасывать статью о его увольнении. Но в итоге тот материал был использован в заметке о повышении Мутко до вице-премьера.

Никаких юридических противоречий в связи с работой дисквалифицированного МОК чиновника в оргкомитете «Россия-2018» нет. Мутко уже лишали аккредитации на Игры в Рио-2016 после доклада Макларена, и это не помешало Виталию Леонтьевичу спокойно возглавлять оргкомитет-2018 и Российский футбольный союз (организацию, входящую в олимпийскую спортивную структуру). В марта 2017-го Мутко не был избран в совет ФИФА в формулировкой «конфликт интересов» из-за своей должности вице-премьера, а вовсе не из-за претензий МОК и ВАДА.

ВНЕШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ

Другое дело, что в случае с оргкомитетом действительно имеется этический момент — слишком громкой получилась история с пожизненной дисквалификацией и слишком часто упоминается вице-премьер в докладах по «русскому допингу». Но с другой стороны, если МОК или ВАДА начнут указывать России, кто должен работать у нас министром, а кто — вице-премьером, мы превратимся в страну четвертого мира. Реакция на внешнее давление может оказаться обратной, тем более, что руководство России без восторга приняло решение исполкома МОК, назвав его политически мотивированным. Гипотетическая отставка Мутко может быть воспринята не только как шаг навстречу МОК, но и как проявление нашей слабости в принципиальных вопросах.

Также нужно понимать, что Мутко возглавляет оргкомитет ЧМ-2018 много лет, и кадровые потрясения накануне турнира не слишком желательно. Тем не менее, они тоже вероятны, особенно после выборов президента РФ весной будущего года, когда может быть предложена новая структура правительства и произведено обновление кабинета министров. Сейчас же перестановки, связанные с санкциями МОК, пока не выглядят неизбежными.

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