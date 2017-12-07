Виталий Мутко: У нас есть кого отправлять в отставку, а я продолжаю работать

Отметим, ранее руководитель заявлял, что готов покинуть свой пост в любой момент.
— У нас есть, кому и кого отправлять в отставку, — сказал Мутко. — А я продолжаю работать. Будем доказывать, что каждая медаль в Сочи завоевана честно! Ничего не доказано. Я могу за последние голы привести примеры десяти таких «Родченковых». В Норвегии и так далее. Но никаких комиссий никто там создавать не собирается. (Филипп ПАПЕНКОВ).
Напомним, 5 декабря исполком организации решил временно приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в своем составе, а также лишил сборную России права выступать под государственным флагом. При этом «чистые» российские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе — с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) — олимпийский спортсмен из России.