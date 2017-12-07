Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орешкин рассказал о судьбе рубля
Холодный климат грозит раком
Жириновский прокомментировал отстранение России от Олимпиады
Москвичам рассказали, где продают самые дешевые вторички
Саакашвили захватил комитет Верховной рады
Эксперт: Путин переиграл МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
«Спартак» — не позор. 7 голов от «Ливерпуля» ничего не значат
Знарок и его помощники. Кому МОК запретит ехать в Пхенчхан
Джоли и Лоуренс блистали на благотворительном завтраке
Литвинова, Снигирь и Безрукова посетили светский вечер в Москве
Холодный климат грозит раком
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
23Гол Витинью-Дзагоева не помог ЦСКА в Манчестере
7«Зенит» победил «Урал» в матче РФПЛ
17:30 (мск), источник: Прессбол

На Олимпиаду без флага: политика в спорте и «нейтральные» атлеты

Россияне станут далеко не первыми олимпийцами под нейтральным флагом. Но из-за допинга целые сборные до этого года ни разу не отстраняли.

БОЙКОТ и ОТСТРАНЕНИЕ: спорт вне политики?

Несмотря на то, что впервые спортсмены под олимпийским флагом выступали на Олимпиаде-1980 в Москве, у олимпийского движения богатая на разного рода бойкоты и отстранения история. Правда, доселе неучастие целых стран в главных соревнованиях четырехлетия объяснялось в плоскости политической. Да-да, спорт и политика были связаны задолго до того, как об этом стало модным говорить на российском ТВ. Вот, например Олимпиада-1920 в Бельгии, куда не были приглашены спортсмены из Германии, Австрии, Венгрии, Болгарии и Турции. Верно, те самые члены Четверного союза, обвиненные в развязывании Великой войны, известной ныне под названием Первая мировая. Не было в Антверпене и спортсменов из Советской России — МОК, несомненно по политическим причинам, не удовлетворил заявку Всевобуча (что расшифровывалось как всеобщее военное обучение) о допуске делегации на Игры. Через четыре года оргкомитет Олимпиады в Париже все же пригласил советских спортсменов, но не напрямую, а через посредников. В Москве обиделись и на Игры своих представителей не отправили. В итоге, советские атлеты впервые появились на Олимпиаде лишь в 1952 году.

А первая попытка организации масштабного бойкота случилась перед Играми-1936 в столице Третьего Рейха. Берлин получил право проведения Олимпиады еще до прихода к власти национал-социалистов. А развернувшаяся в Германии после 1933 года антисемитская расистская пропаганда очень возмутила мировую спортивную общественность. Одни предлагали добиться от МОКа переноса Игр в Барселону, другие призывали к бойкоту. Но правительство Гитлера проявило в принципе несвойственную себе гибкость и на полгода превратило Берлин в толерантный город. Барона де Кубертена немецкая столица восхитила, МОК решил Олимпиаду не переносить.

Американец Джесси Оуэнс на церемонии награждения в Берлине-1936 | Источник: Прессбол

К первым послевоенным Играм, которые прошли в 1948 году, МОК по понятным причинам не допустил спортсменов из Германии и Японии. А спустя восемь лет несколько стран решились на бойкот Олимпиады: в Мельбурн не поехали испанцы, голландцы и швейцарцы (в знак протеста против подавления Будапештской осени), также не прислали своих делегаций Египет, Ирак, Камбоджа и Ливан (в ответ на действия Великобритании и Франции во время Суэцкого кризиса). После Игр-1956 бойкоты и отстранения стали, можно сказать, привычным делом. На Олимпиаду-1964 в Токио не приехали атлеты из Индонезии и КНДР — первые обиделись на МОК за осуждение недопуска на свои соревнования израильтян, вторые проигнорировали Игры за компанию. А вот команда ЮАР пропускала не по своей воле: МОК осудил апартеид и исключил южноафриканский НОК из своих рядов.

Куда более масштабный бойкот омрачил Олимпиаду-1976 года в Монреале, куда не приехали представители 29 (!) африканских стран. Все из-за того, что МОК отказался наказывать команду Новой Зеландии за регбийный матч в отстраненной (смотри выше) ЮАР. Дальше, как вы знаете, больше. Игры-1980 в Москве бойкотируют западные страны, Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе — страны Восточного блока.

 Уже в 2000-е отстранение от Игр по разным причинам познали Афганистан, Индия и Кувейт.

Источник: Прессбол

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФЛАГ

Под нейтральным флагом обычно понимают олимпийский флаг, который впервые был поднят на уже знакомой нам Олимпиаде-1924 в Антверпене. Первый прецедент выступления целой команды в нейтральном статусе мог случиться еще в 1940 году. Поговаривают, Гитлер был согласен допустить к белой Олимпиаде Гармиш-Пантеркирхене представителей бывшей Чехословакии под флагом МОК. Не случилось: соревнования отменили из-за начала Второй Мировой.

В общем, до 1980 года МОК не разрешал спортсменам выступать на Играх не за свою страну. В частности, такая позиция лишила возможности принять участие в Олимпиаде-1952 чешку Алену Врзаневу, которая эмигрировала в Англию после войны. В 1976 году целый ряд африканских атлетов просили у МОК разрешения приехать в Монреаль под олимпийским флагом (бойкот ведь). В их числе — получивший образование в американских университетах гайянский спринтер Джеймс Гайлкс, который перед Олимпиадой выиграл Панамериканские Игры. Но спортивные чиновники остались к этим просьбам глухи.

Глухота вылечилась во время Олимпиады-1980. Страны Запада бойкотировали Игры в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан. Незадолго до начала соревнований МОК возглавил Хуан Антонио Самаранч, с именем которого будет связан расцвет олимпийского движения. Испанец изменил прежней линии организации и разрешил спортсменам, которые не разделяли идею бойкота, выступить под нейтральным флагом. Так в Москву попали атлеты из Австралии, Италии, Дании, Ирландии, Пуэрто-Рико и Андорры и других государств. А англичанин Себастьян Коэ, нынешний глава ИААФ, именно под олимпийским флагом завоевал две медали, в том числе золотую.

В 1991 году с карты исчез Советский Союз. Но образовавшиеся на его осколках суверенные государства (кроме стран Балтии) поехали на зимние и летние Игры-1992 объединенной командой. Правда, существует один миф — дескать в Барселоне эта команда выступала под олимпийским флагом. Это не совсем так. Действительно, после побед в командных видах спорта на аренах звучал олимпийский гимн, развевался флаг с кольцами. Но во время церемонии награждения по итогам индивидуальных соревнований спортсмены, в отличие от белой Олимпиады-1992, слушали гимн своей страны и видели перед собой свой государственный флаг. К примеру, награждение спортивных гимнастов в зачете многоборья. Весь пьедестал заняли представители той самой объединенной команды. Но под сводами арены — наш бело-красно-белый флаг, а также флаги Украины и Азербайджана. Гимн Беларуси прозвучал в честь Виталия Щербо.

Но были в Барселоне и так называемые «независимые спортсмены-олимпийцы». В таком статусе на Игры приехали атлеты из попавшей под санкции Федеративной Республики Югославия и из Македонии. На счету этих спортсменов, кстати, 3 медали. Словенцы и хорваты соревновались уже под своими государственными символами.

В дальнейшем участие спортсменов под флагом МОК практиковалось в двух случаях: если страна находится в процессе образования, или если НОК страны временно исключен из состава МОК за те или иные нарушения. По первой причине в Сиднее-2000 выступили нейтральные спортсмены из Восточного Тимора, в Лондоне-2012 — из Южного Судана и Нидерландских Антильский островов. Вторая причина в разные годы мешала облачиться в национальные цвета олимпийцам из Кувейта, Эквадора, Индии и Шри-Ланки. А на Олимпиаде-2016 в Рио и вовсе выступила отдельная сборная беженцев — тоже под олимпийским флагом.

В истории с Россией на предстоящей Олимпиаде нет ничего необычного, кроме одного — впервые в истории МОК приостановил деятельность Национального комитета из-за допингового скандала.

Фехаид Аль-Дихани из Кувейта завоевал золото Рио-2016 под нейтральным флагом | Источник: Прессбол
На Олимпиаду без флага: политика в спорте и "нейтральные" атлеты
«Спартак» — не позор. 7 голов от «Ливерпуля» ничего не значат
Знарок и его помощники. Кому МОК запретит ехать в Пхенчхан
Фигуристы Тарасова и Морозов идут вторыми в финале Гран-при
УЕФА открыл дело против «Спартака» за проявление расизма
Мутко: У нас есть кого отправлять в отставку, а я буду работать
Оглашена дата проведения футбольного матча Россия - Франция
Коутинью vs Промес. Теперь Квинси не уйдет в «Ливерпуль»?
Новости
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой О причинах такого решения пока не сообщается
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь