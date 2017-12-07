На Олимпиаду без флага: политика в спорте и «нейтральные» атлеты

БОЙКОТ и ОТСТРАНЕНИЕ: спорт вне политики? Несмотря на то, что впервые спортсмены под олимпийским флагом выступали на Олимпиаде-1980 в Москве, у олимпийского движения богатая на разного рода бойкоты и отстранения история. Правда, доселе неучастие целых стран в главных соревнованиях четырехлетия объяснялось в плоскости политической. Да-да, спорт и политика были связаны задолго до того, как об этом стало модным говорить на российском ТВ. Вот, например Олимпиада-1920 в Бельгии, куда не были приглашены спортсмены из Германии, Австрии, Венгрии, Болгарии и Турции. Верно, те самые члены Четверного союза, обвиненные в развязывании Великой войны, известной ныне под названием Первая мировая. Не было в Антверпене и спортсменов из Советской России — МОК, несомненно по политическим причинам, не удовлетворил заявку Всевобуча (что расшифровывалось как всеобщее военное обучение) о допуске делегации на Игры. Через четыре года оргкомитет Олимпиады в Париже все же пригласил советских спортсменов, но не напрямую, а через посредников. В Москве обиделись и на Игры своих представителей не отправили. В итоге, советские атлеты впервые появились на Олимпиаде лишь в 1952 году. А первая попытка организации масштабного бойкота случилась перед Играми-1936 в столице Третьего Рейха. Берлин получил право проведения Олимпиады еще до прихода к власти национал-социалистов. А развернувшаяся в Германии после 1933 года антисемитская расистская пропаганда очень возмутила мировую спортивную общественность. Одни предлагали добиться от МОКа переноса Игр в Барселону, другие призывали к бойкоту. Но правительство Гитлера проявило в принципе несвойственную себе гибкость и на полгода превратило Берлин в толерантный город. Барона де Кубертена немецкая столица восхитила, МОК решил Олимпиаду не переносить.

К первым послевоенным Играм, которые прошли в 1948 году, МОК по понятным причинам не допустил спортсменов из Германии и Японии. А спустя восемь лет несколько стран решились на бойкот Олимпиады: в Мельбурн не поехали испанцы, голландцы и швейцарцы (в знак протеста против подавления Будапештской осени), также не прислали своих делегаций Египет, Ирак, Камбоджа и Ливан (в ответ на действия Великобритании и Франции во время Суэцкого кризиса). После Игр-1956 бойкоты и отстранения стали, можно сказать, привычным делом. На Олимпиаду-1964 в Токио не приехали атлеты из Индонезии и КНДР — первые обиделись на МОК за осуждение недопуска на свои соревнования израильтян, вторые проигнорировали Игры за компанию. А вот команда ЮАР пропускала не по своей воле: МОК осудил апартеид и исключил южноафриканский НОК из своих рядов. Куда более масштабный бойкот омрачил Олимпиаду-1976 года в Монреале, куда не приехали представители 29 (!) африканских стран. Все из-за того, что МОК отказался наказывать команду Новой Зеландии за регбийный матч в отстраненной (смотри выше) ЮАР. Дальше, как вы знаете, больше. Игры-1980 в Москве бойкотируют западные страны, Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе — страны Восточного блока. Уже в 2000-е отстранение от Игр по разным причинам познали Афганистан, Индия и Кувейт.