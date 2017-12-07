На Олимпиаду без флага: политика в спорте и «нейтральные» атлеты
Россияне станут далеко не первыми олимпийцами под нейтральным флагом. Но
Россияне станут далеко не первыми олимпийцами под нейтральным флагом. Но
БОЙКОТ и ОТСТРАНЕНИЕ: спорт вне политики?
Несмотря на то, что впервые спортсмены под олимпийским флагом выступали на Олимпиаде-1980 в Москве, у олимпийского движения богатая на разного рода бойкоты и отстранения история. Правда, доселе неучастие целых стран в главных соревнованиях четырехлетия объяснялось в плоскости политической.
А первая попытка организации масштабного бойкота случилась перед Играми-1936 в столице Третьего Рейха. Берлин получил право проведения Олимпиады еще до прихода к власти
К первым послевоенным Играм, которые прошли в 1948 году, МОК по понятным причинам не допустил спортсменов из Германии и Японии. А спустя восемь лет несколько стран решились на бойкот Олимпиады: в Мельбурн не поехали испанцы, голландцы и швейцарцы (в знак протеста против подавления Будапештской осени), также не прислали своих делегаций Египет, Ирак, Камбоджа и Ливан (в ответ на действия Великобритании и Франции во время Суэцкого кризиса). После Игр-1956 бойкоты и отстранения стали, можно сказать, привычным делом. На Олимпиаду-1964 в Токио не приехали атлеты из Индонезии и КНДР — первые обиделись на МОК за осуждение недопуска на свои соревнования израильтян, вторые проигнорировали Игры за компанию. А вот команда ЮАР пропускала не по своей воле: МОК осудил апартеид и исключил южноафриканский НОК из своих рядов.
Куда более масштабный бойкот омрачил Олимпиаду-1976 года в Монреале, куда не приехали представители 29 (!) африканских стран. Все
Уже в 2000-е отстранение от Игр по разным причинам познали Афганистан, Индия и Кувейт.
НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФЛАГ
Под нейтральным флагом обычно понимают олимпийский флаг, который впервые был поднят на уже знакомой нам Олимпиаде-1924 в Антверпене. Первый прецедент выступления целой команды в нейтральном статусе мог случиться еще в 1940 году. Поговаривают, Гитлер был согласен допустить к белой Олимпиаде
В общем, до 1980 года МОК не разрешал спортсменам выступать на Играх не за свою страну. В частности, такая позиция лишила возможности принять участие в Олимпиаде-1952 чешку Алену Врзаневу, которая эмигрировала в Англию после войны. В 1976 году целый ряд африканских атлетов просили у МОК разрешения приехать в Монреаль под олимпийским флагом (бойкот ведь). В их числе — получивший образование в американских университетах гайянский спринтер Джеймс Гайлкс, который перед Олимпиадой выиграл Панамериканские Игры. Но спортивные чиновники остались к этим просьбам глухи.
Глухота вылечилась во время Олимпиады-1980. Страны Запада бойкотировали Игры в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан. Незадолго до начала соревнований МОК возглавил Хуан Антонио Самаранч, с именем которого будет связан расцвет олимпийского движения. Испанец изменил прежней линии организации и разрешил спортсменам, которые не разделяли идею бойкота, выступить под нейтральным флагом. Так в Москву попали атлеты из Австралии, Италии, Дании, Ирландии,
В 1991 году с карты исчез Советский Союз. Но образовавшиеся на его осколках суверенные государства (кроме стран Балтии) поехали на зимние и летние Игры-1992 объединенной командой. Правда, существует один миф — дескать в Барселоне эта команда выступала под олимпийским флагом. Это не совсем так. Действительно, после побед в командных видах спорта на аренах звучал олимпийский гимн, развевался флаг с кольцами. Но во время церемонии награждения по итогам индивидуальных соревнований спортсмены, в отличие от белой Олимпиады-1992, слушали гимн своей страны и видели перед собой свой государственный флаг. К примеру, награждение спортивных гимнастов в зачете многоборья. Весь пьедестал заняли представители той самой объединенной команды. Но под сводами арены — наш
Но были в Барселоне и так называемые «независимые спортсмены-олимпийцы». В таком статусе на Игры приехали атлеты из попавшей под санкции Федеративной Республики Югославия и из Македонии. На счету этих спортсменов, кстати, 3 медали. Словенцы и хорваты соревновались уже под своими государственными символами.
В дальнейшем участие спортсменов под флагом МОК практиковалось в двух случаях: если страна находится в процессе образования, или если НОК страны временно исключен из состава МОК за те или иные нарушения. По первой причине в Сиднее-2000 выступили нейтральные спортсмены из Восточного Тимора, в Лондоне-2012 — из Южного Судана и Нидерландских Антильский островов. Вторая причина в разные годы мешала облачиться в национальные цвета олимпийцам из Кувейта, Эквадора, Индии и
В истории с Россией на предстоящей Олимпиаде нет ничего необычного, кроме одного — впервые в истории МОК приостановил деятельность Национального комитета