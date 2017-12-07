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13:06 (мск), источник: Sports.kz

Казахстан ответил на призыв российского депутата воздержаться от Олимпиады-2018

Заместитель министра культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков прокомментировал призыв российского депутата воздержаться Казахстану от участия в Олимпийских играх 2018 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Sports.kz

«Международный олимпийский комитет говорит, что “чистые” спортсмены поедут. Про наших ребят, которые сейчас готовятся, участвуют в соревнованиях, борются за оставшиеся лицензии, я хочу сказать — они “чистые” спортсмены, которые не употребляют допинг» — сказал Сакен Мусайбеков.

Он также отметил, что Казахстан придерживается принципа нулевой терпимости к допингу.

«Поэтому дорога “чистым” спортсменам на Олимпиаду открыта, мы будем участвовать, мы готовимся к олимпиаде », — подчеркнул он.

Сакен Мусайбеков также добавил: «Вы вчера должны были видеть выступления Президента России, он сказал “Мы никаких препятствий чинить спортсменам не будем, они поедут”. Международный олимпийский комитет говорит о том, что “чистые” спортсмены поедут».

Отметим, что ранее депутат Госдумы России Виталий Милонов обратился к руководству Национальных олимпийских комитетов Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с предложением воздержаться от участия в Олимпийских играх в 2018 году в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным.

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