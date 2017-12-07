Знарок и его помощники. Кому МОК запретит ехать в Пхенчхан
Не поверите, но это тренерский штаб сборной России по хоккею. Во главе со Знарком. И вот ещё — МОК ситуацию не контролирует.
Не поверите, но это тренерский штаб сборной России по хоккею. Во главе со Знарком. И вот ещё — МОК ситуацию не контролирует.
В опубликованном решении МОК, касающемся российских спортсменов, остаётся много вопросов. Большая их часть, если можно так выразиться, прикладная. Механизма по реализации ещё нет, но очевидно, что его придумают. А есть вопросы жизненно важные прямо сейчас — те, по которым
Ладно, не буду томить, начну с главного. Если трактовать документ МОК буквально, то на Игры не должен быть аккредитован, например, главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок и главный врач команды Егор Козлов. Не совсем понятно, что делать с конькобежцем Денисом Юсковым,
А теперь следите за руками — как оно так хитро получилось.
«А кто у нас муж?»
Самый неоднозначный пункт в решении МОК звучит так: «No coach or medical doctor whose athlete has been found to have committed an
Как ни странно, но за нарушение антидопинговых правил —
Судя по всему, именно предупреждение получил игрок СКА Сергей Плотников весной этого года. Подробности того случая обозреватели «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов и Павел Панышев тогда сообщали.
Тем не менее, согласно МОК, ни один тренер или врач, чьи подопечные имеют ADRV, не может быть представлен на Играх-2018. А кто у нас муж? © Правильно: главный тренер СКА Олег Знарок и главный врач клуба Егор Козлов. Плюс остальной штаб команды СКА (Санкт-Петербург) в сезоне-2016/17: Харийс Витолиньш, Владимир Федосов, Юрий Жданов (тренер по ОФП), Дмитрий Богдашевский (старший врач) и другие.
Все эти люди теперь работают в сборной России. И все они, если исходить из решения МОК, в Пхёнчхан поехать не могут. Весело, да? И самое главное — совершенно непонятно, как выпутываться из этой нелепой ситуации.
И снова мельдоний
Не смогут поехать в Южную Корею по вышеприведённым причинам и некоторые тренеры — те же конькобежные специалисты Константин Полтавец и Дмитрий Дорофеев. А есть ещё тренеры, которые сами
Если говорить об атлетах, то однозначная и печальная ситуация, пожалуй, у четверых: биатлонистов Ирины Старых и Александра Логинова, лыжницы Натальи Матвеевой, а также у конькобежца Павла Кулижникова. Все они не выполняют требований пункта: «Спортсмены, в прошлом не подвергавшиеся дисквалификации и не лишавшиеся права допуска к соревнованиям за любые нарушения антидопинговых правил». Перспективы обжалования этого в CAS есть, но перспективы не столь светлые, как прямо отмечает юрист Артём Пацев, успешно защитивший Юлию Ефимову в похожем деле лета 2016 года.
А есть люди, с которыми не всё так однозначно, но нервы им могут потрепать неплохо. Конькобежец Денис Юсков 10 лет назад попал в мутную историю с допингом, реально «отсидел» несколько лет, после чего случилось повторное разбирательство и дисквалификацию сняли. Сняли или сократили? И если даже сняли — то с какой формулировкой? Вряд ли с полностью оправдательной: в конце концов, марихуану в организме 18-летнего тогда Юскова действительно нашли. А это конец — в таком случае и Юсков в Пхёнчхан не поедет.
В скандале с мельдонием весны 2016 года упоминались возможные участники Игр-2018 — фигуристка Екатерина Боброва,
Как быть с Пихлером?
И самое плохое. Похоже, что ситуацию не контролирует никто — ни российская сторона (тут нам как бы не привыкать), ни МОК (как это ни удивительно). Ведь как считалось: есть мудрые юристы МОК, две рабочие группы, которые в течение полутора лет проводили расследования, продумывали формулировки. Комар носа не подточит, каждая запятая выверена.
А потом выходит решение исполкома МОК — и каждое предложение вызывает вопросы и споры. Однозначных ответов на них нет. А ведь это юридический документ, между прочим!
Например, в указанную в самом начале формулировку про тренеров и врачей легко попадают и иностранные специалисты в нашей команде Сочи-2014, которые давно трудятся с другими национальными сборными. С ними как быть?
Если МОК скажет, что речь идёт только о «приглашаемых» (биатлонный тренер Пихлер, конькобежный специалист Маркетто или коуч по бобслею Людерс в приглашениях не нуждаются, они будут в заявке национальных олимпийских комитетов своих нынешних стран), то что же получается? Любому российскому атлету и специалисту достаточно сменить спортивое гражданство — и всё, они чисты? Как биатлонист Тимофей Лапшин, находившийся в «списке Макларена»: теперь он выступает за Корею, и к нему нет никаких вопросов. Или пока нет?
Славно поработали юристы МОК. Не зря полтора года готовились. До начала Олимпиады — ровно два месяца.
Евгений Слюсаренко