Знарок и его помощники. Кому МОК запретит ехать в Пхенчхан

Источник: РИА "Новости"

В опубликованном решении МОК, касающемся российских спортсменов, остаётся много вопросов. Большая их часть, если можно так выразиться, прикладная. Механизма по реализации ещё нет, но очевидно, что его придумают. А есть вопросы жизненно важные прямо сейчас — те, по которым из-за небрежности в формулировках под угрозу пропуска Олимпиады-2018 попадают сразу несколько ключевых спортсменов, тренеров и представителей персонала сборной России.

Ладно, не буду томить, начну с главного. Если трактовать документ МОК буквально, то на Игры не должен быть аккредитован, например, главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок и главный врач команды Егор Козлов. Не совсем понятно, что делать с конькобежцем Денисом Юсковым, шорт-трекистом Семёном Елистратовым и фигуристкой Екатериной Бобровой (первый — трёхкратный чемпион мира, два последних — олимпийские чемпионы). Плюс ещё несколько фамилий — в том числе из хоккея.

А теперь следите за руками — как оно так хитро получилось.

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«А кто у нас муж?»

Самый неоднозначный пункт в решении МОК звучит так: «No coach or medical doctor whose athlete has been found to have committed an Anti-Doping Rule Violation can be included on the invitation list». То есть «ни один тренер или врач, в ведении которых находились спортсмены, уличённые в нарушении антидопинговых правил, не может быть включён в список приглашённых».

Как ни странно, но за нарушение антидопинговых правил — Anti-Doping Rule Violation (ADRV) — не всегда следует дисквалификация. Допинг-проба спортсмена может дать положительный результат, начнутся разбирательства, после которых дисциплинарная комиссия придёт к выводу: установленный факт нарушения не является таким уж тяжким, чтобы выдать срок. И ограничится ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ.

Судя по всему, именно предупреждение получил игрок СКА Сергей Плотников весной этого года. Подробности того случая обозреватели «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов и Павел Панышев тогда сообщали.

Тем не менее, согласно МОК, ни один тренер или врач, чьи подопечные имеют ADRV, не может быть представлен на Играх-2018. А кто у нас муж? © Правильно: главный тренер СКА Олег Знарок и главный врач клуба Егор Козлов. Плюс остальной штаб команды СКА (Санкт-Петербург) в сезоне-2016/17: Харийс Витолиньш, Владимир Федосов, Юрий Жданов (тренер по ОФП), Дмитрий Богдашевский (старший врач) и другие.

Все эти люди теперь работают в сборной России. И все они, если исходить из решения МОК, в Пхёнчхан поехать не могут. Весело, да? И самое главное — совершенно непонятно, как выпутываться из этой нелепой ситуации.

И снова мельдоний

Не смогут поехать в Южную Корею по вышеприведённым причинам и некоторые тренеры — те же конькобежные специалисты Константин Полтавец и Дмитрий Дорофеев. А есть ещё тренеры, которые сами когда-то были дисквалифицированы — например, Юрий Бородавко из лыжных гонок (у него тренировался олимпийский чемпион-2006 Евгений Дементьев, пойманный на допинге в 2009-м). Сейчас Бородавко работает тренером юниорской сборной страны, а его воспитанники активно участвуют в этапах Кубка мира. Впрочем, если говорить о фамилиях тренеров во всех видах спорта, то там копать — не перекопать.

Если говорить об атлетах, то однозначная и печальная ситуация, пожалуй, у четверых: биатлонистов Ирины Старых и Александра Логинова, лыжницы Натальи Матвеевой, а также у конькобежца Павла Кулижникова. Все они не выполняют требований пункта: «Спортсмены, в прошлом не подвергавшиеся дисквалификации и не лишавшиеся права допуска к соревнованиям за любые нарушения антидопинговых правил». Перспективы обжалования этого в CAS есть, но перспективы не столь светлые, как прямо отмечает юрист Артём Пацев, успешно защитивший Юлию Ефимову в похожем деле лета 2016 года.

А есть люди, с которыми не всё так однозначно, но нервы им могут потрепать неплохо. Конькобежец Денис Юсков 10 лет назад попал в мутную историю с допингом, реально «отсидел» несколько лет, после чего случилось повторное разбирательство и дисквалификацию сняли. Сняли или сократили? И если даже сняли — то с какой формулировкой? Вряд ли с полностью оправдательной: в конце концов, марихуану в организме 18-летнего тогда Юскова действительно нашли. А это конец — в таком случае и Юсков в Пхёнчхан не поедет.

В скандале с мельдонием весны 2016 года упоминались возможные участники Игр-2018 — фигуристка Екатерина Боброва, шорт-трекисты Семён Елистратов и Елена Константинова. В публичном доступе нет информации о формулировках, с которыми у них снимали отстранение. Если полное оправдание — это одно, если предупреждение (предположим, концентрация мельдония в организме превышала норму, установленную WADA) — это, как вы уже поняли, другое.

Как быть с Пихлером?

И самое плохое. Похоже, что ситуацию не контролирует никто — ни российская сторона (тут нам как бы не привыкать), ни МОК (как это ни удивительно). Ведь как считалось: есть мудрые юристы МОК, две рабочие группы, которые в течение полутора лет проводили расследования, продумывали формулировки. Комар носа не подточит, каждая запятая выверена.

А потом выходит решение исполкома МОК — и каждое предложение вызывает вопросы и споры. Однозначных ответов на них нет. А ведь это юридический документ, между прочим!

Например, в указанную в самом начале формулировку про тренеров и врачей легко попадают и иностранные специалисты в нашей команде Сочи-2014, которые давно трудятся с другими национальными сборными. С ними как быть?

Если МОК скажет, что речь идёт только о «приглашаемых» (биатлонный тренер Пихлер, конькобежный специалист Маркетто или коуч по бобслею Людерс в приглашениях не нуждаются, они будут в заявке национальных олимпийских комитетов своих нынешних стран), то что же получается? Любому российскому атлету и специалисту достаточно сменить спортивое гражданство — и всё, они чисты? Как биатлонист Тимофей Лапшин, находившийся в «списке Макларена»: теперь он выступает за Корею, и к нему нет никаких вопросов. Или пока нет?

Славно поработали юристы МОК. Не зря полтора года готовились. До начала Олимпиады — ровно два месяца.