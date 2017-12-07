Глава МОК оценил наказание сборной России

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«МОК принял решение, исходя из сложившейся ситуации. Это не компромисс. Мы неоднократно подчеркивали, что исполком МОК примет свободное и независимое решение, что и произошло. Мы не испытывали никакого давления ни с какой стороны», — сказал Бах.

По словам функционера, МОК возьмет на себя все расходы по обеспечению участия россиян в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. «Если МОК приглашает атлетов, то мы покрываем их расходы. Российские атлеты будут рассматриваться как любые другие спортсмены, выступающие на турнире. Они будут размещены бесплатно, будут питаться бесплатно, будет оплачена часть сопровождающего персонала», — добавил он.