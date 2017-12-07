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08:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава МОК оценил наказание сборной России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал решение об отстранении сборной России от зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане адекватным. Слова функционера приводит Inside the Games.

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«МОК принял решение, исходя из сложившейся ситуации. Это не компромисс. Мы неоднократно подчеркивали, что исполком МОК примет свободное и независимое решение, что и произошло. Мы не испытывали никакого давления ни с какой стороны», — сказал Бах.

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По словам функционера, МОК возьмет на себя все расходы по обеспечению участия россиян в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. «Если МОК приглашает атлетов, то мы покрываем их расходы. Российские атлеты будут рассматриваться как любые другие спортсмены, выступающие на турнире. Они будут размещены бесплатно, будут питаться бесплатно, будет оплачена часть сопровождающего персонала», — добавил он.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта. МОК пока не решил, разрешать ли спортсменам пользоваться российской символикой на объектах Олимпиады.

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