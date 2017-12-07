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01:47 (мск), источник: ТАСС

WADA: Решение МОК подкрепляет выводы Макларена, российская сторона должна их признать

ЛОЗАННА /Швейцария/, 7 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года подкрепляет выводы независимых комиссий Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном, российской стороне для восстановления своей антидопинговой системы необходимо признать их выводы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

Источник: РИА "Новости"

«Решение МОК лишь подкрепляет выводы, сделанные по итогам расследований комиссий WADA под руководством Паунда и Макларена. Факты понятны. WADA четко изложило два критерия, которые остаются для того, чтобы Российское антидопинговое агентство было признано соответствующим кодексу», — говорится в сообщении.

«Ответственные органы по борьбе с допингом в России должны публично согласиться с опубликованными результатами расследования Макларена», — подчеркивается в сообщении.

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