WADA: Решение МОК подкрепляет выводы Макларена, российская сторона должна их признать
ЛОЗАННА /Швейцария/, 7 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года подкрепляет выводы независимых комиссий Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном, российской стороне для восстановления своей антидопинговой системы необходимо признать их выводы. Об этом ТАСС сообщили в