Олимпийцев не пускают в Корею даже в нейтральном статусе

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Российские власти не станут препятствовать выступлению отечественных спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ни о какой блокаде Игр-2018 речь не идет. Тем не менее Международный олимпийский комитет (МОК) принял настолько жесткие правила отбора для россиян, что выполнить их смогут далеко не все.

Решения МОКа в отношении россиян основаны на принципе коллективной ответственности, чего нет ни в одной правовой системе мира, отметил президент РФ во время посещения ОАО «ГАЗ» 6 декабря.

— Я тоже переживаю за ребят, многие не только мне знакомы, я считаю их своими друзьями, очень переживаю за них. Каждый из них должен принять какое-то решение, — сказал Владимир Путин.

Чтобы отправиться в Южную Корею в составе команды «Олимпийские атлеты из России», спортсменам придется пройти «двойной отсев». Так, в ходе первой проверки будет необходимо выполнить критерии специально созданной комиссии во главе с руководителем Независимой организации допинг-тестирования (ITA) француженкой Валери Фурнейрон. Затем список спортсменов, допущенных ее группой, попадет к МОКу, который и определит окончательный состав делегации.

Пока всё выглядит так, что выступить в Пхенчхане даже под нейтральным флагом смогут не все. По информации «Известий», в ходе первой проверки могут отсеяться 24 действующих спортсмена, многие из которых точно претендовали бы на медали.

В специальную комиссию помимо Валери Фурнейрон вошли представители WADA, DFSU (Doping Free Sport Unit) и глава медицинского департамента МОКа Ричард Баджетт. Именно ключевые пункты отбора этой комиссии и вызывают вопросы. Самый принципиальный из них звучит так: «Спортсмен не должен быть дисквалифицирован за допинг ранее или вообще признаваться виновным в нарушении антидопинговых правил». Российским спортсменам, которые уже отбывали дисквалификацию за допинг, придется оспаривать этот пункт в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

В первую очередь речь идет о лидерах сборной России в конькобежном спорте — трехкратном чемпионе мира Денисе Юскове и двукратном чемпионе мира, рекордсмене мира на 500-метровой дистанции Павле Кулижникове. В юном возрасте Денис Юсков отбыл трехлетнюю дисквалификацию, когда в его пробе были выявлены признаки употребления марихуаны. В анализах Павла Кулижникова обнаружили следы метилгексанамина, в результате чего спортсмен был отстранен от соревнований на два года.

— Мы пока не думали об оспаривании этого пункта в правилах новой независимой комиссии МОКа, — заявил «Известиям» президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. — Пока даже не принято решение, поедут ли спортсмены в Пхенчхан под нейтральным флагом или нет. Надо немного подождать. В любом случае мы будет защищать своих спортсменов во всех возможных инстанциях.

В биатлоне этот пункт бьет по лидеру женской сборной — четырехкратной чемпионке Европы Ирине Старых и призеру чемпионата мира Александру Логинову. В 2013 году оба спортсмена получили длительные дисквалификации после обнаружения в их пробах запрещенного препарата — эритропоэтина (Ирина Старых отбыла трехлетнюю дисквалификацию, Александр Логинов — двухлетнюю).

Также нововведение может коснуться призера чемпионата мира в лыжных гонках Наталью Матвееву (двухлетняя дисквалификация), призера этапов Кубка мира в прыжках с трамплина Дмитрия Васильева (двухлетняя дисквалификация) и знаменитого бомбардира, трехкратного чемпиона мира по хоккею Дениса Зарипова (полугодовая дисквалификация). Хотя игрок и доказал в CAS, что не принимал допинг целенаправленно, а стал жертвой ошибки.

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— Мы готовим иск в CAS по ситуации с Натальей Матвеевой, — рассказала «Известиям» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. — Спортсмен не может быть наказан за одно и то же нарушение дважды. Надеюсь, CAS вновь примет решение в нашу пользу.

Летом 2016 года МОК уже запрещал всем российским спортсменам, когда-то имевшим проблемы с допингом, выступать на Играх в Рио. Однако затем СAS признал это решение незаконным. В итоге на Олимпиаду-2016 поехали Юлия Ефимова (плавание), Ольга Забелинская (велоспорт), Виктор Лебедев (вольная борьба) и еще ряд российских спортсменов.

Кроме того, пропустят Игры в Пхенчхане и все спортсмены, которые ранее были дисквалифицированы по результатам работы комиссии Дениса Освальда. Это лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгений Белов, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко и Юлия Иванова; скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова; бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин, а также конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев.