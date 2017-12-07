10 главных вопросов по итогам олимпийского исполкома
Олимпийцев не пускают в Корею даже в нейтральном статусе
Чтобы попасть на Игры-2018, более 20 российских спортсменов должны оспорить в суде новые критерии отбора МОК.
Чтобы попасть на Игры-2018, более 20 российских спортсменов должны оспорить в суде новые критерии отбора МОК.
Российские власти не станут препятствовать выступлению отечественных спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ни о какой блокаде Игр-2018 речь не идет. Тем не менее Международный олимпийский комитет (МОК) принял настолько жесткие правила отбора для россиян, что выполнить их смогут далеко не все.
Решения МОКа в отношении россиян основаны на принципе коллективной ответственности, чего нет ни в одной правовой системе мира, отметил президент РФ во время посещения ОАО «ГАЗ» 6 декабря.
— Я тоже переживаю за ребят, многие не только мне знакомы, я считаю их своими друзьями, очень переживаю за них. Каждый из них должен принять
Чтобы отправиться в Южную Корею в составе команды «Олимпийские атлеты из России», спортсменам придется пройти «двойной отсев». Так, в ходе первой проверки будет необходимо выполнить критерии специально созданной комиссии во главе с руководителем Независимой организации
Пока всё выглядит так, что выступить в Пхенчхане даже под нейтральным флагом смогут не все. По информации «Известий», в ходе первой проверки могут отсеяться 24 действующих спортсмена, многие из которых точно претендовали бы на медали.
В специальную комиссию помимо Валери Фурнейрон вошли представители WADA, DFSU (Doping Free Sport Unit) и глава медицинского департамента МОКа Ричард Баджетт. Именно ключевые пункты отбора этой комиссии и вызывают вопросы. Самый принципиальный из них звучит так: «Спортсмен не должен быть дисквалифицирован за допинг ранее или вообще признаваться виновным в нарушении антидопинговых правил». Российским спортсменам, которые уже отбывали дисквалификацию за допинг, придется оспаривать этот пункт в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.
— Мы пока не думали об оспаривании этого пункта в правилах новой независимой комиссии МОКа, — заявил «Известиям» президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. — Пока даже не принято решение, поедут ли спортсмены в Пхенчхан под нейтральным флагом или нет. Надо немного подождать. В любом случае мы будет защищать своих спортсменов во всех возможных инстанциях.
В биатлоне этот пункт бьет по лидеру женской сборной — четырехкратной чемпионке Европы Ирине Старых и призеру чемпионата мира Александру Логинову. В 2013 году оба спортсмена получили длительные дисквалификации после обнаружения в их пробах запрещенного препарата — эритропоэтина (Ирина Старых отбыла трехлетнюю дисквалификацию, Александр Логинов — двухлетнюю).
Также нововведение может коснуться призера чемпионата мира в лыжных гонках Наталью Матвееву (двухлетняя дисквалификация), призера этапов Кубка мира в прыжках с трамплина Дмитрия Васильева (двухлетняя дисквалификация) и знаменитого бомбардира, трехкратного чемпиона мира по хоккею Дениса Зарипова (полугодовая дисквалификация). Хотя игрок и доказал в CAS, что не принимал допинг целенаправленно, а стал жертвой ошибки.
— Мы готовим иск в CAS по ситуации с Натальей Матвеевой, — рассказала «Известиям» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. — Спортсмен не может быть наказан за одно и то же нарушение дважды. Надеюсь, CAS вновь примет решение в нашу пользу.
Летом 2016 года МОК уже запрещал всем российским спортсменам,
Кроме того, пропустят Игры в Пхенчхане и все спортсмены, которые ранее были дисквалифицированы по результатам работы комиссии Дениса Освальда. Это лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгений Белов, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко и Юлия Иванова; скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова; бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин, а также конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев.