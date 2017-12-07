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00:31 (мск), источник: Известия

«В будущем структура МОК будет демонтирована»

Спортивные юристы — о санкциях Международного олимпийского комитета в отношении России и их последствиях.

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) помимо недопуска российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане ввел ряд жестких санкций в отношении Олимпийского комитета России (ОКР) и ряда высокопоставленных чиновников. «Известия» проанализировали самые резонансные решения МОК с известными спортивными юристами. По мнению экспертов, постановления чиновников МОК содержат множество противоречий, которые вполне можно оспорить в международных судебных инстанциях.

Так, согласно решению исполкома МОК, Россия должна будет выплатить организации компенсацию в размере $15 млн. Сюда входят расходы, понесенные в ходе расследований, а также вклад в создание независимой организации по допинг-тестированию (ITA) для построения целостной и глобальной антидопинговой системы.

— Я не вижу способа оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), — заявил «Известиям» спортивный юрист Артем Пацев. — Это не штраф, не санкции, а добровольный взнос. Можно, конечно, отказаться это делать. Но тогда шансы снять дисквалификацию с ОКР будут равны нулю.

Самые серьезные вопросы вызывает решение исполкома МОК по допуску российских атлетов, которое, по сути, вносит изменения в Олимпийскую хартию. По словам Артема Пацева, исполком полностью изменил порядок процедуры, предусмотренный ст. 44 этого документа.

— Суть «нововведения» в том, что участников от России теперь заявляет не ОКР как национальный олимпийский комитет. Согласно принятому решению, приглашает спортсменов и их персонал уже сам МОК — по своему выбору. Причем это право декларировано абсолютным и неоспариваемым, — рассказал Артем Пацев. — Действительно, как можно оспорить то, что тебя куда-то не пригласили? Вот если спортсмен включен в заявку — тогда МОК, согласно хартии, обязан как-то отреагировать (отклонить или акцептовать). А невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанности уже можно оспаривать в CAS. С дискреционным же правом приглашать спортсменов всё гораздо сложнее. И очень большой вопрос: вправе ли был исполком, состоящий из 15 человек, без прямого согласия сессии МОК принимать такое решение? Я думаю, оспаривать это решение надо обязательно — как минимум по мотиву противоречия Олимпийской хартии. Как в части основных принципов олимпийского движения, прямо запрещающих дискриминацию политического характера, так и в части вопросов процедуры допуска на Игры. Иначе дойдет до того, что 15 человек возьмут и распустят сессию МОК — за ненадобностью.

Также МОК пожизненно дисквалифицировал заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко и экс-заместителя министра спорта Юрия Нагорных — теперь они не смогут аккредитоваться на Игры в любом статусе. Санкциям подвергся и глава оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко, который был исключен из координационной комиссии Олимпиады-2022. Кроме того, было приостановлено членство президента ОКР Александра Жукова в МОКе.

Президент РФ Владимир Путин во время вчерашнего визита в Нижний Новгород напомнил, что в выводах комиссии указано — в России не было никакой системы государственной поддержки допинга.

— Наказывайте тогда тех, кто в этом виноват. А во-вторых, если нет господдержки допинга, то тогда почему нельзя выступать под нашими национальными символами. Это, конечно, большой вопрос, — подчеркнул глава государства.

По мнению спортивного адвоката Василия Грищака, Международный олимпийский комитет давно перестал действовать в правовой плоскости.

— Если говорить о МОКе, вторая его ипостась — международная экономическая монополия на рынке развлечений, — подчеркнул юрист в беседе с «Известиями». — Хотя номинально они это не признают. Но вопрос с «баном» наших функционеров изначально не рассматривался в плоскости права. Когда-то СССР имел огромную послевоенную популярность в мире, и МОК настойчиво звал его в свои ряды. В итоге мы туда вошли и стали мощным игроком в этой системе. Сейчас на фоне попыток давления на Россию они изменили свое мнение на этот счет. Я думаю, что в будущем структура МОК и FIFA будет демонтирована, и эта общемировая монополия естественным образом потеряет свои рынки и возможности. Это — естественный процесс.

В ОКР пока не определились, имеет ли смысл подавать апелляцию на решения МОК. Глава ОКР Александр Жуков ответил на этот вопрос так: «Это решение настолько неконкретное… Там сказано, что в соответствии с Олимпийской хартией ОКР отвечает за всё. Посмотрим».

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