Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«В будущем структура МОК будет демонтирована»
Спортивные юристы — о санкциях Международного олимпийского комитета в отношении России и их последствиях.
Спортивные юристы — о санкциях Международного олимпийского комитета в отношении России и их последствиях.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) помимо недопуска российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане ввел ряд жестких санкций в отношении Олимпийского комитета России (ОКР) и ряда высокопоставленных чиновников. «Известия» проанализировали самые резонансные решения МОК с известными спортивными юристами. По мнению экспертов, постановления чиновников МОК содержат множество противоречий, которые вполне можно оспорить в международных судебных инстанциях.
Так, согласно решению исполкома МОК, Россия должна будет выплатить организации компенсацию в размере $15 млн. Сюда входят расходы, понесенные в ходе расследований, а также вклад в создание независимой организации по
— Я не вижу способа оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), — заявил «Известиям» спортивный юрист Артем Пацев. — Это не штраф, не санкции, а добровольный взнос. Можно, конечно, отказаться это делать. Но тогда шансы снять дисквалификацию с ОКР будут равны нулю.
Самые серьезные вопросы вызывает решение исполкома МОК по допуску российских атлетов, которое, по сути, вносит изменения в Олимпийскую хартию. По словам Артема Пацева, исполком полностью изменил порядок процедуры, предусмотренный ст. 44 этого документа.
— Суть «нововведения» в том, что участников от России теперь заявляет не ОКР как национальный олимпийский комитет. Согласно принятому решению, приглашает спортсменов и их персонал уже сам МОК — по своему выбору. Причем это право декларировано абсолютным и неоспариваемым, — рассказал Артем Пацев. — Действительно, как можно оспорить то, что тебя
Также МОК пожизненно дисквалифицировал заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко и
Президент РФ Владимир Путин во время вчерашнего визита в Нижний Новгород напомнил, что в выводах комиссии указано — в России не было никакой системы государственной поддержки допинга.
— Наказывайте тогда тех, кто в этом виноват. А
По мнению спортивного адвоката Василия Грищака, Международный олимпийский комитет давно перестал действовать в правовой плоскости.
— Если говорить о МОКе, вторая его ипостась — международная экономическая монополия на рынке развлечений, — подчеркнул юрист в беседе с «Известиями». — Хотя номинально они это не признают. Но вопрос с «баном» наших функционеров изначально не рассматривался в плоскости права.
В ОКР пока не определились, имеет ли смысл подавать апелляцию на решения МОК. Глава ОКР Александр Жуков ответил на этот вопрос так: «Это решение настолько неконкретное… Там сказано, что в соответствии с Олимпийской хартией ОКР отвечает за всё. Посмотрим».