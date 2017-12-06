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22:40 (мск), источник: ТАСС

МОК возьмет на себя все расходы по участию спортсменов из России в Олимпиаде-2018

ЛОЗАННА /Швейцария/, 6 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) возьмет на себя все расходы по участию спортсменов из РФ в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом на пресс-конференции сообщил президент МОК Томас Бах.

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8
фотографий
8
фотографий

Во вторник МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. По решению МОК, на Игры могут ехать только чистые спортсмены под нейтральным флагом. В среду президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ не будут препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Если МОК приглашает спортсменов, то в таком случае мы покрываем их путевые расходы. Из нашего решения видно, что эти спортсмены не будут отличаться от любых других, участвующих в соревнованиях. Они будут размещены бесплатно, есть бесплатно, будет оплачена часть обслуживающего персонала», — сказал Бах.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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