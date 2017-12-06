МОК возьмет на себя все расходы по участию спортсменов из России в Олимпиаде-2018

Во вторник МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. По решению МОК, на Игры могут ехать только чистые спортсмены под нейтральным флагом. В среду президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ не будут препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе.