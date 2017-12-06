Бах допустил, что не все отобранные медали ОИ-2014 достанутся в Пхёнчхане новым владельцам

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Ранее по результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда 25 российских спортсменов были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. У них были отобраны медали, из-за чего сборная России лишилась первого места в неофициальном общекомандном зачете на Олимпиаде-2014. Позднее МОК заявил, что эти медали будут переданы новым владельцам на награждениях во время Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Перераспределение медалей российских спортсменов зависит от правовых процедур. Если они не будут завершены до старта Игр, то мы обсудим план Б. В таком случае мы обратимся к спортсменам и спросим, какое бы они решение предпочли: провести церемонию в Лозанне, в МОК или на каком- нибудь крупном спортивном мероприятии», — сказал Бах.

«Комиссия спортсменов разрабатывает варианты и представит их исполкому МОК, который пройдет перед Играми в Пхёнчхане», — добавил глава МОК.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.