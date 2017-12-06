Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в Корею едет «Красная машина» РФ -хоккеисты нашли компромисс
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
Бритни Спирс надела мини-платье и меха (фото)
СМИ: в Корею едет «Красная машина» РФ -хоккеисты нашли компромисс
«Серьезно больны»: Кобзон о Табакове и Гафте
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Как российских спортсменов будут допускать на Олимпиаду
Путин: Угроза дисквалификации отдельных спортсменов сохраняется
Полина Гагарина сменила имидж ради новой съемки
Бритни Спирс надела мини-платье и меха (фото)
На лице американца выросли грибы
Названа самая пьющая страна Европы
Названы станции метро с самыми дешевыми квартирами
В Сочи построят отель из снега
Фоторепортажи
15ЦСКА — «Тосно»: три пенальти, шесть голов
9Первое поражение «ПСЖ» и другие события выходных
22:41 (мск), источник: ТАСС

Бах допустил, что не все отобранные медали ОИ-2014 достанутся в Пхёнчхане новым владельцам

ЛОЗАННА /Швейцария/, 6 декабря. /ТАСС/. Часть отобранных медалей, завоеванных российскими спортсменами на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, может не найти новых владельцев на Играх-2018. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Ранее по результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда 25 российских спортсменов были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. У них были отобраны медали, из-за чего сборная России лишилась первого места в неофициальном общекомандном зачете на Олимпиаде-2014. Позднее МОК заявил, что эти медали будут переданы новым владельцам на награждениях во время Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Перераспределение медалей российских спортсменов зависит от правовых процедур. Если они не будут завершены до старта Игр, то мы обсудим план Б. В таком случае мы обратимся к спортсменам и спросим, какое бы они решение предпочли: провести церемонию в Лозанне, в МОК или на каком- нибудь крупном спортивном мероприятии», — сказал Бах.

«Комиссия спортсменов разрабатывает варианты и представит их исполкому МОК, который пройдет перед Играми в Пхёнчхане», — добавил глава МОК.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Названа тройка лучших молодых российских футболистов
Прошу не осуждать ребят, которые примут решение выступить под нейтральным флагом
Как российских спортсменов будут допускать на Олимпиаду
Путин: Угроза дисквалификации отдельных спортсменов сохраняется
Российские гандболистки одержали четвертую победу подряд на ЧМ
Вячеслав Фетисов: Решение Путина закроет рот крикунам
СКА одержал 10-ю победу подряд, выиграв у «Ак Барса»
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Ливерпулем»
Команды группы F недовольны жеребьёвкой ЧМ-2018 по футболу
Новости
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь