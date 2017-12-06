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22:43 (мск), источник: ТАСС

Мутко: Спортсмены, решившие принять участие в Олимпиаде, получат поддержку

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице- премьер РФ Виталий Мутко заявил, что российским спортсменам, которые примут решение выступить на Олимпийских играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом, будет оказываться всесторонняя поддержка. Об этом Мутко рассказал ТАСС.

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Во вторник на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) было принято решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России и отстранить сборную России от участия в Играх-2018. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях в статусе «Олимпийцев из России» под нейтральным флагом. В среду президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ не будут препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Для нас интересы спортсмена всегда были приоритетом, — сказал Мутко. — Мы поддерживали легкоатлетов, которые решили выступить под нейтральным флагом, точно так же мы поступаем сейчас. Участвовать в Олимпиаде — это право спортсмена, мы будем его уважать и оказывать всестороннюю поддержку. Другое дело, нам нужно сделать все, чтобы наш спортсмен при этом не подвергался какой-либо дискриминации, имел равные возможности».

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«Решение МОК не считаю справедливым к нашим спортсменам, нашей стране, но сегодня это решение дает им право принять участие в Олимпиаде. Выбирать должен сам спортсмен, каким бы сложным ни был выбор», — подчеркнул вице-премьер РФ.

Мутко не стал комментировать решение МОК о пожизненном запрете посещения Олимпиад в качестве официального лица.

«Не хочу оценивать решение МОК в отношении лично меня. Не время сейчас думать о себе. В первую очередь нужно защитить спортсменов, сделать так, чтобы оказать им любую поддержку как в защите честного имени, так и в участии в Олимпийских играх. Работа будет продолжаться — будем обращаться в Спортивный арбитражный суд, гражданские суды, предпринимать другие действия», — сказал Мутко.

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