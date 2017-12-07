Олимпийская допинг-драма России в вопросах и ответах
Кого из россиян не пустят на Олимпиаду, кто сможет соревноваться под нейтральным флагом, что делать хоккеистам и какие у МОК доказательства в допинговом расследовании?
Кого из россиян не пустят на Олимпиаду, кто сможет соревноваться под нейтральным флагом, что делать хоккеистам и какие у МОК доказательства в допинговом расследовании?
Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от зимней Олимпиады-2018 в Южной Корее.
Кого из россиян не пустят, кто сможет соревноваться под нейтральным флагом, что делать хоккеистам и какие у МОК доказательства в допинговом расследовании?
За что МОК отстранил Россию?
За систематическое манипулирование антидопинговыми правилами.
По итогам собственного расследования МОК пришел к выводу, что в период подготовки и проведения зимней Олимпиады в Сочи российские власти создали систему применения атлетами запрещенных препаратов и предприняли хитроумные меры для сокрытия допинга.
МОК считает, что эта система действовала при прямом участии российских спортивных ведомств, руководства российского антидопингового агентства и ФСБ России.
Запретил ли МОК «чистым» российским атлетам ехать на игры в Пхенчхане?
Нет. Спортсмены из России, не уличенные в допинге, будут приглашены Международным олимпийским комитетом в Пхенчхан, однако они не будут иметь права выступать под флагом России в национальной спортивной форме.
Если они завоюют медали, на церемонии не будет звучать гимн России — вместо флага и гимна РФ будет олимпийский флаг и гимн. В протоколах соревнований и телетрансляции эти спортсмены будут обозначены как OAR («олимпийский атлет из России»).
Список приглашенных к участию в Играх-2018 россиян составляется МОК с учетом строгих условий: они должны пройти квалификационный отбор в своем виде спорта, обычный для Олимпиад; за ними не должно числиться допинговых нарушений в прошлом; в предолимпийском цикле спортсмен сдавал все пробы на допинг, предусмотренные общим расписанием ВАДА.
Путин: Россия не будет объявлять «никакой блокады» Олимпиады Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи.
Президент МОК Томас Бах заявил, что «чистые» российские спортсмены, которые приедут в Пхенчхан, помогут построить мост в будущее спорта, свободного от допинга.
Кого из россиян отстранили и почему?
По итогам индивидуального рассмотрения дел МОК пришел к выводу, что тесты на допинг были целенаправленно сфальсифицированы у 25 российских спортсменов, представляющих зимние виды спорта, их результаты аннулированы.
Те из них, кто получил награды Сочи-2014, лишены медалей: лыжник Александр Легков — золота в марафоне на 50 км, Максим Вылегжанин — двух серебряных медалей, в скелетоне Александр Третьяков потерял золото, Елена Никитина — бронзу, две золотые награды в бобслее будут отобраны у Александра Зубкова и членов его четверки. Конькобежка Ольга Фаткулина лишилась серебра Сочи-2014. Женская команда по биатлону потеряла серебро за эстафету.
У некоторых из них никогда не было положительных
В целом из российской сборной Сочи-2014 дисквалификации подвергся каждый десятый. Они больше не имеют права выступать на Олимпиадах и даже приезжать на них в качестве гостя или тренера. При этом спортсмены могут выступать на других соревнованиях — например, на этапах Кубка мира по лыжам.
Многие спортсмены из списка дисквалифицированных подали апелляцию в спортивный суд в Лозанне (суд зарегистрировал 22 иска). Некоторые из них к этому моменту уже закончили карьеру в большом спорте, например, биатлонистка Ольга Зайцева, и иск подавать не стали.
Можно ли сборным по хоккею и керлингу участвовать в Олимпиаде?
Да.
Что же тогда означает дисквалификация России?
На Олимпиаде не будет представлен флаг, гимн и другая национальная символика. Россия не будет участвовать в неофициальном медальном зачете. Отменена аккредитация российской официальной делегации, а
В Пхенчхане не будет штаба российской команды, подобного Русскому дому, который действовал на всех предыдущих Играх.
Кто расследовал применение допинга?
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА, комиссия Макларена), Международный олимпийский комитет (комиссия Шмида), Следственный комитет России, Интерпол, французская прокуратура.
Кто такой Макларен?
Канадский профессор права, спортивный юрист Ричард Макларен. В 2015 году ВАДА поручило ему руководить комиссией по расследованию информации, изложенной в документальном телефильме немецкой компании WDR — о массовом распространении допинга, в частности, в российской легкой атлетике, и о том, как Международная федерация легкой атлетики покрывала эти нарушения.
Макларен представил результаты своего расследования в 2016 году: первую часть незадолго до летней Олимпиады в
Доклад комиссии Макларена можно прочесть на русском языке тут.
Помимо комиссии Макларена есть еще две комиссии. Они созданы МОК. Одна — под руководством
Решение от 6 декабря об отстранении России от Игр-2018 принято на основе доклада комиссии Шмида, которая работала в течение полутора лет.
Другая комиссия под председательством члена МОК Денниса Освальда изучает индивидуальные дела спортсменов в свете допингового скандала. Именно комиссия Освальда решала, кого лишать медалей и чьи результаты аннулировать.
Какие у МОК доказательства?
Архив документов, на которых основан доклад комиссии Макларена, выложен в открытый доступ здесь.
Есть данные перепроверки
Бежавший в США бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков — не первый и не единственный российский функционер, рассказавший о системе господдержки допинга.
Первым был Виталий Степанов, сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и муж легкоатлетки Юлии Степановой. Пара переехала из России в США и тогда предоставила ВАДА данные о применении запрещенных препаратов в российских центрах подготовки спортсменов. На основе интервью Степановых был снят немецкий телефильм.
Но Родченков, действительно, стал одним из важнейших поставщиков информации. Он не только был одним из троих непосредственных руководителей российского агентства, призванного бороться с допингом (двое других умерли в начале 2016 года в разницей в две недели), но и описывает себя как автора всей стратегии «невидимого допинга» и рецептов коктейлей из запрещенных препаратов, которые он придумывал лично и испытывал на атлетах.
Со слов Родченкова МОК узнал, как были сфальсифицированы
Подмена мочи в пробирках осуществлялась через небольшие отверстия в стенах здания антидопинговой лаборатории в Сочи, и осуществлял ее специально прикомандированный сотрудник ФСБ под видом рабочего, ремонтирующего канализацию, утверждает информатор ВАДА.
Доказательств конкретно этой схемы, по собственному признанию комиссии Макларена, в докладе мало. Московская антидопинговая лаборатория уничтожила многие образцы
Если анализы спортсменов, претендовавших на золото, целенаправленно подменялись, то изначальные образцы мочи, скорее всего, давно уничтожены.
Однако ряд предположений и версий, которые выдвинул Родченков, подтверждается документально. Через неназванного информатора ВАДА получила электронную базу документов российской лаборатории — как они считают, это истинные анализы мочи и крови российских спортсменов, а также внутриведомственная переписка.
В числе документов есть электронные письма, в которых спрашивается, что делать с положительными допинг-пробами: выкинуть и положить
Некоторые
Родченков и Степанов рассказывали не только об Олимпиаде в Сочи, но и о летних Играх-2012 в Лондоне, где, по их словам, россияне вскрывали пробирки и меняли их содержимое.
МОК по их наводке перепроверил пробы, сданные конкретными атлетами в Лондоне, и обнаружил следы вскрытия на пробирках с пробами 15 российских медалистов Лондона. Десять медалей, завоеванных Россией на Олимпиаде-2012, аннулированы.
Рассказ Родченкова о коктейле «дюшес» из таблеток, смешанных с мартини, анонимно подтвердили российские спортсмены, опрошенные телеканалом «Матч-ТВ». По их словам, им раздавали упаковки с таблетками и инструктировали, что их надо обязательно рассасывать с алкоголем, а не глотать.
Алкоголь улучшает всасывание вещества через слизистую рта, и препарат попадает прямо в кровь, минуя
Что установили СК Р, Интерпол и французская прокуратура?
Следственный комитет России (СКР) завел свое уголовное дело после доклада ВАДА. Проведя допросы более 700 спортсменов, тренеров и работников лабораторий в Сочи и в Москве, СКР не нашел признаков существования государственной допинговой программы. А в стенах лаборатории в Сочи следователями не были найдены отверстия для передачи фальшивых
Интерпол расследовал эпизоды коррупции, связанной с допингом, еще до комиссии Макларена В 2015 году Интерпол помогал французской полиции доказать случаи взяток, которые Международная федерация легкой атлетики (МФЛА) получала от российских официальных лиц.
В получении взятки на сумму более 1 млн евро признался
Летом 2016 год легкоатлетическая сборная России была дисквалифицирована и отстранена от участия в Олимпиаде в Рио.
Будет ли Россия бойкотировать Олимпиаду в Корее?
Нет. Президент Путин заявил, что Россия не будет объявлять никакой блокады: «Не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если
Были ли в истории случаи отстранения стран от Олимпиад за допинг?
Нет.
Были ли в истории Олимпиад случаи бойкота Игр государствами?
Очень часто.
В 1956 году несколько стран Западной Европы бойкотировал Игры в Мельбурне, протестуя против советского военного вторжения в Венгрию.
В 1976 году ряд африканских стран бойкотировал летнюю Олимпиаду в Монреале в знак протеста против того, что сборная Новой Зеландии приняла участие в матче с командой ЮАР (где тогда действовал режим апартеида).
В 1980 году после ввода советских войск в Афганистан
Через четыре года СССР бойкотировал Летние игры в
Может ли правительство запретить ехать на Олимпиаду?
Американские власти так и поступили в 1980 году, пригрозив тем атлетам, которые отправятся в СССР, лишением паспорта. 25 американских спортсменов, не согласных с бойкотом, подали в суд, требуя разрешения участвовать в олимпиаде в Москве, но проиграли.
Однако для других стран, поддержавших бойкот Москвы, запрет не был строгим. Например, официальный Лондон выступил за бойкот, но 170 атлетов из Великобритании приняли участие в Олимпиаде-1980. Спортсмены 16 государств выходили на открытие Игр под белым олимпийским флагом.
Ни один советский спортсмен в 1984 году не поехал на Игры в