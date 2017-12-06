Бах: Ответственность за сочинскую лабораторию на ОИ-2014 несет WADA
МОСКВА, 6 дек —
МОСКВА, 6 дек —
Ранее МОК отстранил российских спортсменов на основании выводов комиссии во главе с Денисом Освальдом, которая занималась перепроверкой
«Ответственность в плане сочинской лаборатории несет WADA, это только компетенция WADA. с другой стороны, я уже говорил, мне очень жаль, что такая ситуация произошла, что “чистые” атлеты пострадали от манипуляций в России и были лишены возможности благодаря своим результатам испытать чувство победы, подняться на пьедестал на церемонии награждения», — сказал Бах журналистам.