Бах: Ответственность за сочинскую лабораторию на ОИ-2014 несет WADA

Ранее МОК отстранил российских спортсменов на основании выводов комиссии во главе с Денисом Освальдом, которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады-2014 в Сочи. По итогам работы комиссии Россия лишилась 11 наград домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете.

«Ответственность в плане сочинской лаборатории несет WADA, это только компетенция WADA. с другой стороны, я уже говорил, мне очень жаль, что такая ситуация произошла, что “чистые” атлеты пострадали от манипуляций в России и были лишены возможности благодаря своим результатам испытать чувство победы, подняться на пьедестал на церемонии награждения», — сказал Бах журналистам.