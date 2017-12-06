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22:18 (мск), источник: Р-Спорт

Бах: Ответственность за сочинскую лабораторию на ОИ-2014 несет WADA

МОСКВА, 6 дек — Р-Спорт. Ответственность за сочинскую лабораторию, работавшую c допинг-пробами на Олимпиаде-2014, несет Всемирное антидопинговое агентство (WADA), это только его компетенция, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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9
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Ранее МОК отстранил российских спортсменов на основании выводов комиссии во главе с Денисом Освальдом, которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады-2014 в Сочи. По итогам работы комиссии Россия лишилась 11 наград домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете.

«Ответственность в плане сочинской лаборатории несет WADA, это только компетенция WADA. с другой стороны, я уже говорил, мне очень жаль, что такая ситуация произошла, что “чистые” атлеты пострадали от манипуляций в России и были лишены возможности благодаря своим результатам испытать чувство победы, подняться на пьедестал на церемонии награждения», — сказал Бах журналистам.

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