Специальная группа МОК выработает правила участия россиян в Играх-2018

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. По решению МОК, на ОИ-2018 могут ехать чистые спортсмены под нейтральным флагом.

«Вчерашнее решение принято относительно принципов, поэтому там содержится пункт о применении правил и положений, и в этих целях утверждена группа из трех человек, в которой будет представитель комиссии спортсменов и генеральный директор МОК. Эта группа встретится и будет взаимодействовать с департаментами МОК, которые могут появиться с российской стороны. Готовы предоставить всю необходимую информацию для принятия решения об участии российских спортсменов», — сказал Бах.