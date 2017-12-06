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22:14 (мск), источник: ТАСС

Специальная группа МОК выработает правила участия россиян в Играх-2018

ЛОЗАННА /Швейцария/, 6 декабря. /ТАСС/. Специальная группа Международного олимпийского комитета (МОК) выработает правила участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года. Об этом на пресс-конференции сообщил президент МОК Томас Бах.

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8
фотографий
8
фотографий

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. По решению МОК, на ОИ-2018 могут ехать чистые спортсмены под нейтральным флагом.

«Вчерашнее решение принято относительно принципов, поэтому там содержится пункт о применении правил и положений, и в этих целях утверждена группа из трех человек, в которой будет представитель комиссии спортсменов и генеральный директор МОК. Эта группа встретится и будет взаимодействовать с департаментами МОК, которые могут появиться с российской стороны. Готовы предоставить всю необходимую информацию для принятия решения об участии российских спортсменов», — сказал Бах.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

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