Бах надеется, что 12 декабря будет решен вопрос участия россиян в Олимпиаде

Во вторник на заседании исполкома МОК было принято решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) и отстранить сборную России от участия в Играх-2018. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Президент ОКР Александр Жуков заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Играх будет обсуждаться на Олимпийском собрании, которое пройдет в Москве 12 декабря. В среду президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ не будут препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Сегодня я принял к сведению заявление, которое было опубликовано в печати, — сказал Бах. — Мы объявили решение российской делегации, когда я о нем [решении] сообщил, меня проинформировали, что состоится совещание 12 декабря с привлечением спортсменов и руководителей спорта, где будет обсуждаться этот вопрос, вероятно, там будет принято решение. Я надеюсь и даже уверен, что чистые российские спортсмены воспользуются предоставленной возможностью и выступят на Играх в Пхёнчхане, представляя новое поколение чистых спортсменов».