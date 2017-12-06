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22:13 (мск), источник: ТАСС

Бах надеется, что 12 декабря будет решен вопрос участия россиян в Олимпиаде

ЛОЗАННА /Швейцария/, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах надеется, что 12 декабря будет решен вопрос об участии российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом он заявил на пресс-конференции.

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8
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Во вторник на заседании исполкома МОК было принято решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) и отстранить сборную России от участия в Играх-2018. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Президент ОКР Александр Жуков заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Играх будет обсуждаться на Олимпийском собрании, которое пройдет в Москве 12 декабря. В среду президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ не будут препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Сегодня я принял к сведению заявление, которое было опубликовано в печати, — сказал Бах. — Мы объявили решение российской делегации, когда я о нем [решении] сообщил, меня проинформировали, что состоится совещание 12 декабря с привлечением спортсменов и руководителей спорта, где будет обсуждаться этот вопрос, вероятно, там будет принято решение. Я надеюсь и даже уверен, что чистые российские спортсмены воспользуются предоставленной возможностью и выступят на Играх в Пхёнчхане, представляя новое поколение чистых спортсменов».

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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