Володин: Нельзя мириться с попыткой МОК отобрать у России победу в сочинской Олимпиаде

Источник: ИТАР-ТАСС

«МОК, принимая предыдущие решения, уже понаделал ошибок, потому что эти решения не базируются на доказательной базе, они не объективны по отношению к нашим спортсменам», — сказал глава нижней палаты парламента. «И совершенно очевидно, это попытка закулисья Международного олимпийского комитета взять и отобрать у России победу в сочинской Олимпиаде, подвергнуть сомнению нашу победу. С этим мириться нельзя», — подчеркнул он.

Володин считает, что запрет сборной РФ выступать под своим флагом перечеркивает принципы олимпизма.

«Что касается решения Международного олимпийского комитета о выступлении [российских] спортсменов в индивидуальном порядке, более того, не под флагом нашей страны, могу сказать одно: нельзя у спортсмена отбирать Родину, его страну, — отметил глава нижней палаты парламента РФ. — Флаг, гимн — это символы страны».

По его словам, МОК «идет здесь совершенно по неправильному пути, и это решение, скорее всего, носит ангажированный характер». Спикер добавил, что те, кто принимал такое решение, думали «не о спорте, не об олимпийском движении, потому что такой подход перечеркивает все принципы олимпийского движения».

Одновременно нарушаются «права спортсменов, права граждан той страны, которая хочет болеть за свою команду, за своих спортсменов», продолжил спикер. «Этого нельзя делать. Нужно делать все для поддерживания мира, а когда МОК, наоборот, закладывает такие конфликты и противостояния, это не нормально», — констатировал он.

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="bc44388b-ff54-465a-b853-95917a18a12f" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, выступят на играх в статусе «олимпийский спортсмен из России».