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19:52 (мск), источник: ТАСС

Матвиенко: Решение об участии в ОИ-2018 должны принимать сами спортсмены

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила огромное огорчение от «бездоказательно принятых» Международным олимпийским комитетом (МОК) мер в отношении недопуска российских спортсменов к зимней Олимпиаде в Пхёнчхане и считает, что они сами должны определиться относительно своего участия в Играх-2018.

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«Это огромное чувство огорчения от тех драконовских мер, которые без надлежащих на то оснований были приняты в отношении российской олимпийской сборной команды, при том что Россия делала все, что требовала WADA, в изменении допингового контроля в стране, провела серьезнейшие реформы. И никаких замечаний и претензий к России на сегодняшний день не было», — сказала Матвиенко в среду журналистам.

Она отметила, что главная задача в обществе сейчас — снять накал напряженности и защитить российских спортсменов, а решение об участии в играх они должны принять сами. «Я думаю, наша главная задача в обществе — не ожесточаться, сократить по возможности уровень эмоционального напряжения. Главное, что мы должны защитить спортсменов, и они сами должны принять решение», — сказала спикер Совфеда.

По ее мнению, еще есть возможность продолжить диалог с МОК о возможности разрешить российским спортсменам полноценно представить свою страну. «Думаю, этот диалог надо продолжить», — подчеркнула Матвиенко.

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Решение МОК

Во вторник Международный олимпийский комитет принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, выступят на играх в статусе «олимпийский спортсмен из России».

Российское руководство неоднократно опровергало любые обвинения в системном применении допинга в отечественном спорте и ставило под сомнение объективность комиссии МОК.

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