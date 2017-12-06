Эксперты считают возможным участие сборной России в ОИ-2018 под нейтральным флагом

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Во вторник прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором сборная России отстранена от участия в Олимпиаде-2018, россияне смогут выступать в Пхёнчхане только в нейтральном статусе. В среду президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане в нейтральном статусе. Окончательное решение должно принять Олимпийское собрание, которое пройдет в ближайшие дни.

«Решение об участии [в Играх] должно быть для каждого индивидуальным. Мы, как страна, должны быть сейчас все вместе и поддержать всех наших спортсменов в любом их решении», — отметила пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

Политика против болельщика

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс считает, что решение МОК — «это чистая политика». «Даже с человеческой точки зрения непонятно, даже если были претензии в отношении конкретных спортсменов, по которым приняты решения. Зачем заниматься сведением счетов, лишать возможности посещать Олимпиаду наших государственных деятелей, спортивных чиновников — что это кому дает? Это элемент конфронтационной международной идеологии», — заявил он журналистам.

Президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, зампредседателя Совета Ассамблеи народов России Маргарита Лянге в беседе с ТАСС подчеркнула, что решение МОК — это «коллективное признание нашей силы». «Наша сборная многонациональная, и в этом ее сила. У нас есть народы, которые традиционно сильны в зимних видах спорта, например, финно-угры у нас прекрасные лыжники. Нас реально боятся, и я не знаю, что там будет за Олимпиада без нас», — сказала Лянге.

Сахалинец Игорь Ким с сестрой начали собираться в Южную Корею в сентябре, планировали посетить соревнования по биатлону, лыжным гонкам, хоккею, керлингу. «Теперь не знаю, что делать, решение какое-то половинчатое. Если бы четко сказали, что никого не пустят из российских спортсменов, то тогда бы точно не поехал. Сейчас сомневаюсь, а сестра очень расстроилась и сказала, что не поедет», — сказал Ким.

Еще одна сахалинская семья Романовых собиралась на Олимпиаду очень основательно, их предложение о поездке в Южную Корею поддержали друзья, всего собрались три семьи — две сахалинские и одна московская. Специально к Олимпиаде Вадим Романов взял уроки игры на гармошке. «Мы были на Олимпиаде в Пекине, после соревнований очень часто вместе с болельщиками из Австралии, Норвегии и Монголии пели вместе нашу «Катюшу». В этот раз решили ехать с гармошкой, выучили три песни — «Калинку», «Катюшу» и «Выйду ночью в поле с конем», — рассказал ТАСС Вадим Романов, добавив, что пока раздумывает, ехать ли на Олимпиаду.

В Ингушетии решили поддержать спортсменов в случае их выступления на Олимпиаде 2018 года под нейтральным флагом. «В какой бы форме ни выступали наши ребята — они наши, и флаг мы будем за них поднимать, и гимн будет звучать, и награды будут наши! Если наши спортсмены будут выступать на Олимпиаде в 2018 году под нейтральным флагом, значит, во Дворце спорта “Магас” в Назрани будут организованы мероприятия по поднятию флага РФ, под гимн РФ — к чему призываю и другие регионы», — заявил ТАСС глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

Есть и те, кто до последнего надеется на то, что российские спортсмены выступят под национальным флагом. «Уверен, что не обойдется без российских спортсменов, и мы надеемся, что это будет все-таки национальный флаг. Я думаю, что несмотря на все решения МОК, обсуждаемо будет участие и под российским флагом. Это единственно правильное решение, я так считаю», — отметил руководитель Департамента физкультуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Первая надежда и последний шанс

Профессиональные спортсмены, которые сами прочувствовали, как много сил требует Олимпиада и как весома каждая медаль в общей копилке, считают, что российские атлеты должны поехать в Пхёнчхан и выступить на Олимпийских играх под нейтральным флагом. «Я отбиралась на пять Олимпиад, на трех из них я выступала, а на двух нет из- за таких вот чиновничьих игр. Поэтому понимаю, что за выступлением на Олимпиаде стоят конкретные спортсмены. Для кого-то это может быть первое выступление, для кого-то — завершающее в его спортивной карьере, первая надежда и последний шанс, поэтому спортсмены должны ехать на Олимпиаду, они должны реализовать четырехлетнюю работу», — рассказала ТАСС российская конькобежка, бронзовый призер Игр-2006 Светлана Высокова.

Серебряный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов также считает, что, несмотря на беспрецедентное решение МОК, в этой ситуации от участия в Олимпиаде отказываться не стоит. «Было бы целесообразно сегодня не поддаваться эмоциям, хладнокровно и адекватно отреагировать на сложившуюся ситуацию. Давайте воспользуемся возможностью принять участие в Играх, дадим возможность спортсменам реализовать свою мечту и доказать всем, что российский спорт чист и находится вне политики, а уже после Олимпиады продолжим отстаивать интересы нашей страны, честь и достоинство российских спортсменов в рамках правового поля. Подобное поведение позволит дать хороший сигнал мировому сообществу, что мы готовы к конструктивному диалогу, и будет способствовать разрешению сильно затянувшегося конфликта, который наносит непоправимый урон как российскому спорту, так и всему международному олимпийскому движению», — сказал Круглов в беседе с ТАСС.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Санкт-петербургской федерации биатлона Дмитрий Васильев высказал мнение о том, что надо обязательно спросить у спортсменов, хотят ли они выступать под нейтральным флагом. «Век спортсмена короток, и не использовать возможность участия в Олимпийских играх, это, наверное, неправильно. Опять же, наши оппоненты ждут от нас какого-то стандартного, предсказуемого хода, и они наверняка хотят, чтобы мы объявили бойкот. Но надо действовать нестандартно, и обязательно надо ехать», — считает Васильев.

Решение за каждым спортсменом

И все же эксперты сходятся во мнении о том, что окончательное решение об участии в Олимпиаде под нейтральным флагом остается за каждым отдельным спортсменом.

«Спортсмены должны самостоятельно принимать решение относительно участия в Олимпийских играх. Мы, как патриоты своей страны, как болельщики, как поклонники спорта, должны принять и поддержать любое их решение вне зависимости от того, каким оно в итоге окажется. На мой взгляд, целесообразнее ехать на Олимпийские игры, пусть даже в нейтральном статусе. Выйти на старт и доказать всему миру, что мы сильнейшие», — подчеркнул Круглов.

По словам министра физической культуры и спорта Челябинской области Леонида Одера, более 10 спортсменов региона имели шансы попасть в олимпийскую сборную. «Что касается выступления наших спортсменов под нейтральным флагом, то каждый спортсмен должен решить для себя сам, готов ли он к этому. Естественно, никто не может лишить человека мечты выступать на Олимпиаде, но насколько это будет комфортно самим спортсменам, насколько они будут чувствовать себя там легитимными, это другой вопрос», — приводит слова Одера пресс-служба Минспорта Южного Урала.

Петербургские олимпийцы также уверены, что спортсмены должны решать сами, ехать ли им на Олимпиаду и защищать честь страны под любым флагом. Их поддерживают и политики. «Что касается выступления под нейтральным флагом, то спортсмен тренируется годами, чтобы в нужный момент “выстрелить” и показать результат. Решение участвовать в Олимпиаде должен принимать каждый спортсмен самостоятельно, мы должны с уважением отнестись к ним, к их достижениям», — сказал спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Кирилл Григорьян, бронзовый призер летней Олимпиады 2016 года по пулевой стрельбе, подчеркнул, что не стал бы осуждать спортсменов, которые захотят выступить под нейтральным флагом. «Мне было очень приятно выступать под флагом России, но в сложившейся ситуации я бы не стал осуждать тех спортсменов, которые захотят выступить под нейтральным флагом. Спортсмены вкладывают в дело своей жизни массу энергии, сил, времени, подготовка к Олимпиаде требует длительных тренировок», — резюмировал спортсмен.