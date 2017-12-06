Вячеслав Фетисов: Решение Президента закроет рот крикунам, которые предлагали бойкотировать Олимпиаду

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

5 декабря исполком организации решил временно приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в своем составе, а также лишил сборную России права выступать под государственным флагом. При этом «чистые» российские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе — с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) — олимпийский спортсмен из России.

— Наш Президент принял абсолютно взвешенное и правильное решение, — заявил Фетисов. — Это закроет рот крикунам, которые в последние два дня со всех каналов предлагали не ехать. В отличие от них, Владимир Путин хорошо понимает спортивные принципы и важность участия ребят в Олимпиаде.

Я общался с нашими спортсменами, не попавшими на Олимпиаду-1984 из-за бойкота, это самые несчастные люди. Нельзя лишать человека такой высокой цели.

— У вас есть представление, как нашу хоккейную сборную будут допускать до Олимпиады?

— Вариантов множество. В ближайшие дни в МОК представят все правила и подробности по допуску всех наших олимпийцев.

— Учитывая решение Президента, легионеров из КХЛ теперь точно отпустят в Корею?

— Я совершенно не понимал возможность не пустить их в сборные. Это изолировало бы нашу лигу на долгие годы и нанесло удар по имиджу нашего хоккея и страны.