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19:02 (мск), источник: ТАСС

Путин: Сверхзадачей Сочи-2014 было достойное проведение Игр, а не победа сборной РФ в них

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не ставил задачу победить в командном зачете на домашней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. В этом он заверил, комментируя по просьбе сотрудников Горьковского автозавода, решение МОК об отстранении сборной России от Олимпиады в Пхенчхане 2018 года.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Что касается прошлых стартов, в том числе Олимпиады в Сочи, я никогда не ставил задачу перед, скажем, Минспорта, перед другими организациями, перед федерациями выиграть Олимпиаду. Не было такой задачи!» — сказал глава государства.

По его словам, у России «была другая сверхзадача» — подготовить и достойно провести Игры, как для российских спортсменов и любителей спорта, так и для зарубежных. Путин заключил, что с этой сверхзадачей РФ блестяще справилась.

Глава государства предложил вспомнить, как развивались события в этот период. «Мы плохое быстро забываем, а на самом деле, что было? Постоянно мы слышали одно и то же, что Россия не готова, не сможет, не сделает. Когда все получилось, когда все сделали, началась другая линия атаки, там плохо, здесь плохо, потом мельдоний начался», — напомнил Путин.

По его словам, «всю жизнь принимали» этот препарат, потом вдруг объявили его запрещенным для приема и начали дисквалифицировать спортсменов. «Ну, все это выглядит как абсолютно срежиссированное и политически мотивированное решение. Мы это видим, для меня здесь нет никаких сомнений.

Вопрос, как поступит Олимпийское собрание, какие примет решение, но повторяю еще раз, Россия не будет ничего блокировать и не будет создавать препятствий для тех спортсменов, которые в личном качестве захотят выступать", — сказал Путин.

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