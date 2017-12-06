Путин: Сверхзадачей Сочи-2014 было достойное проведение Игр, а не победа сборной РФ в них

Источник: ИТАР-ТАСС

«Что касается прошлых стартов, в том числе Олимпиады в Сочи, я никогда не ставил задачу перед, скажем, Минспорта, перед другими организациями, перед федерациями выиграть Олимпиаду. Не было такой задачи!» — сказал глава государства.

По его словам, у России «была другая сверхзадача» — подготовить и достойно провести Игры, как для российских спортсменов и любителей спорта, так и для зарубежных. Путин заключил, что с этой сверхзадачей РФ блестяще справилась.

Глава государства предложил вспомнить, как развивались события в этот период. «Мы плохое быстро забываем, а на самом деле, что было? Постоянно мы слышали одно и то же, что Россия не готова, не сможет, не сделает. Когда все получилось, когда все сделали, началась другая линия атаки, там плохо, здесь плохо, потом мельдоний начался», — напомнил Путин.

По его словам, «всю жизнь принимали» этот препарат, потом вдруг объявили его запрещенным для приема и начали дисквалифицировать спортсменов. «Ну, все это выглядит как абсолютно срежиссированное и политически мотивированное решение. Мы это видим, для меня здесь нет никаких сомнений.