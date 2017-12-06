Путин: Угроза дисквалификации отдельных спортсменов РФ сохраняется

«Ведь процесс [разбирательства в МОК] продолжается, существует еще какая угроза: так и будут нам по одному из самых ведущих наших спортсменов выбивать, выбивать, выбивать. А что у нас тогда будет за команда? Команда третьих-четвертых-пятых номеров?» — сказал Путин в ходе общения с рабочими на заводе ГАЗ. По его словам, это «мягко говоря, такой, не очень справедливый и нечестный подход».