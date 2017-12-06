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19:04 (мск), источник: ТАСС

Путин: Угроза дисквалификации отдельных спортсменов РФ сохраняется

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. Угроза постепенной дисквалификации ведущих российских спортсменов-олимпийцев остается, что может сказаться на результативности сборной. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

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«Ведь процесс [разбирательства в МОК] продолжается, существует еще какая угроза: так и будут нам по одному из самых ведущих наших спортсменов выбивать, выбивать, выбивать. А что у нас тогда будет за команда? Команда третьих-четвертых-пятых номеров?» — сказал Путин в ходе общения с рабочими на заводе ГАЗ. По его словам, это «мягко говоря, такой, не очень справедливый и нечестный подход».

Президент отметил, что существует и проблема так называемого «принятия медикаментов по медицинским показаниям». В качестве примера он упомянул лыжников.

«Приходят конкуренты [российских спортсменов], приносят кучу бумаг: у одного — одно заболевание, у другого — другое, они все больные. Им, может, на Паралимпиаде надо выступать? Нет, они все выступают, принимают запрещенные препараты, они имеют явные конкурентные преимущества. На это почему-то никто не обращает внимание», — сказал Путин, отметив, что все эти изъятия «не способствуют добросовестной конкуренции».

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