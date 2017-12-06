10 главных вопросов по итогам олимпийского исполкома
Путин: Угроза дисквалификации отдельных спортсменов РФ сохраняется
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. Угроза постепенной дисквалификации ведущих российских
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. Угроза постепенной дисквалификации ведущих российских
«Ведь процесс [разбирательства в МОК] продолжается, существует еще какая угроза: так и будут нам по одному из самых ведущих наших спортсменов выбивать, выбивать, выбивать. А что у нас тогда будет за команда? Команда
Президент отметил, что существует и проблема так называемого «принятия медикаментов по медицинским показаниям». В качестве примера он упомянул лыжников.
«Приходят конкуренты [российских спортсменов], приносят кучу бумаг: у одного — одно заболевание, у другого — другое, они все больные. Им, может, на Паралимпиаде надо выступать? Нет, они все выступают, принимают запрещенные препараты, они имеют явные конкурентные преимущества. На это