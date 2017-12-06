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18:26 (мск), источник: ТАСС

Путин: власти РФ не будут препятствовать участию спортсменов в ОИ в нейтральном статусе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. Власти РФ не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане в нейтральном статусе. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие [в Играх], если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — сказал глава государства во время общения с рабочими Горьковского автозавода.

Путин обратил внимание, что многие спортсмены, в том числе которых он знает лично, «шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни».

Они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно. Исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать, никому ничего блокировать, создавать условия, невозможные к участию.
Владимир Путин

Он добавил, что «нам нужно все-таки внимательно ознакомиться с теми решениями, которые есть, ознакомиться на бумаге, знать их в деталях». «Окончательное решение, конечно, должно принять Олимпийское собрание», — заключил президент, напомнив, что это мероприятие состоится на днях.

Путин считает, что Россия сама дала повод для решения Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении олимпийской сборной РФ от участия в Играх, но этим не совсем честно воспользовались.

«Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря», — сказал он, отвечая на вопрос о том, что будет с российскими олимпийцами.

Путин пояснил, что «не совсем честно» потому, что был задействован принцип коллективной ответственности. «Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается», — отметил он.

Президент отметил, что «очень переживает» за российских спортсменов-олимпийцев в связи с решением МОК.

«Я тоже переживаю за ребят, многие не только мне знакомы, я считаю их своими друзьями, очень переживаю за них. Каждый из них должен принять какое-то решение», — сказал Путин. При этом он отметил, что в отличие от других спортсменов, российских «будут проверять трижды». «А что это значит? И как это будет организовано», — задался вопросом президент РФ.

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Глава государства напомнил, что на прошлой Олимпиаде одного из россиян — борца вольного стиля — проверяли прямо перед выходом на ковер, разбудили ночью.

В итоге он выиграл, но потом упал в обморок. «Как это будет сделано, как организовано, вот этого мы не знаем», — сказал Путин. Кроме того, по его словам, российская сторона не очень понимает, как будут организованы командные соревнования. «Они с какой символикой будут? Это ведь тоже вопрос не праздный», — сказал Путин. По его словам, возникает и много других вопросов.

«Но и в конечном итоге сами спортсмены должны будут принять решение, каждый из них — для себя. И в команде, и индивидуально: кто и как будет выступать», — отметил глава государства.

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