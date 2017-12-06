Кого допустят на Олимпиаду

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Исполком МОК принял революционное решение: позволить нашим спортсменам выступать на Олимпийских играх в Пхенчхане в статусе «олимпийский спортсмен из России». Причем, распространяться он будет и на командные виды спорта. Нашим руководителям еще предстоит высказать свое отношение к такому вердикту. Хотя в итоге, все равно каждый спортсмен будет принимать личное решение — соглашаться на выступление без флага или нет. Конечно при условии, что централизованного запрета на поездку в Пхенчхан все же не будет. А значит, нам стоит внимательно углубиться в критерии, по которым МОК собирается приглашать наших спортсменов для участия в Олимпиаде.

КТО БУДЕТ РЕШАТЬ

Комиссия по допуску российских спортсменов в Пхенчхан состоит из четырех человек. Пока известны имена двоих: председателя, Валери Фурнерон, и медицинского директора МОК Ричарда Баджетта. Еще по одному своему представителю делегируют Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и организация «За чистый спорт», которая была создана при Ассоциации федераций по видам спорта (GAISF).

Мадам Фурнерон — известный французский политик, до мая этого года она занимала пост замминистра торговли, туризма и социальной политики. Ранее она успела побывать министром, а также мэром города Руан. Сейчас Фурнерон возглавляет медицинскую комиссию ВАДА, а также рабочую группу по созданию Независимой тестирующей организации (ITA). Напомним, именно ITA должна в ближайшем будущем сменить ВАДА как тестирующий орган, и как раз в пользу создания этой структуры Россия должна заплатить штраф в 15 миллионов долларов.

КОГО ПРИГЛАСЯТ

Комиссия Валери Фурнерон будет рассматривать заявки российских спортсменов для выступления в Пхенчхане, согласно следующим принципам. Наши будущие олимпийцы должны:

— выполнить критерии отбора в соответствующем виде спорта;.

— иметь «чистую» допинговую историю;.

— регулярно проходить внесоревновательное тестирование.

МОК отдельно подчеркивает, что решения комиссия будет принимать по своему усмотрению. То есть обжаловать их в суде, скорее всего, бессмысленно, это подобно приглашению в гости. Кого МОК захочет видеть в своем «олимпийском» доме — того пригласит, кого не захочет — откажет без объяснения причин. При этом, как минимум, два из трех пунктов не должны вызвать затруднений ни у кого из наших потенциальных участников Игр. Наших спортсменов из числа сборников усиленно тестируют, допинг-проб у всех хватит с лихвой. С чисто спортивными критериями отбора тоже все очевидно: их пришлось бы выполнять в любом случае.

КОГО НЕ ПРИГЛАСЯТ

Самым спорным кажется пункт про «чистую» допинговую историю. Он потенциально может выкосить целую плеяду наших спортсменов, имеющих в прошлом дисквалификацию: конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, лыжницу Наталью Матвееву. Напомним, накануне Игр в Рио МОК уже принимал аналогичное решение, но тогда многим нашим во главе с пловчихой Юлией Ефимовой удалось успешно обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS) и на Олимпиаде выступить.

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Сейчас президент МОК Томас Бах на пресс-конференции особо подчеркнул, что тут будет иной случай. Ведь комиссия Фурнерон может принимать решения по своему усмотрению, и обжалованию они не подлежат. Тем не менее, российская сторона наверняка все равно будет судиться в CAS за Кулижникова и остальных.

Помимо отбывших дисквалификацию, не поедут в Пхенчхан и спортсмены, получившие обвинения от комиссии Освальда. Эта комиссия по-прежнему продолжает свою работу и продолжает находить царапины на пробах россиян. Наложенные ей дисквалификации также уже были оспорены в CAS, и теоретически, в случае победы в суде, лыжник Александр Легков с коллегами сможет в Пхенчхан отправиться.

Также, комиссия МОК может взглянуть на ситуацию шире и не допустить до Игр-2018 вообще всех спортсменов, упоминающихся в докладе Макларена. Таких, из числа выступающих сейчас, может оказаться довольно много. Но явным образом это из опубликованных критериев отбора не вытекает.

КТО ЕЩЕ ПОСТРАДАЕТ

Список сопровождающего нейтральных олимпийцев персонала также будет утверждать комиссия МОК. Не получат приглашений на Олимпийские игры тренеры и медицинские специалисты, чьи спортсмены ранее были уличены в нарушении антидопинговых правил. Отдельно прописано, что не будет допущен никто из членов или руководителей олимпийской команды России на Играх в Сочи.

Это значит отсутствие сразу нескольких десятков людей, которые десятилетиями ездили на Игры в российской форме и к теме допинга никакого отношения не имели. Например, руководитель Главного управления ОКР по обеспечению выступления на Олимпийских играх Игорь Казиков или протоиерей Николай Соколов — официальный священник нашей сборной на Играх в Сочи.

Практически наверняка не поедут в Пхенчхан президенты почти всех наших федераций: лыжной — Елена Вяльбе, биатлона — Александр Кравцов, хоккея — Вячеслав Третьяк, фигурного катания — Александр Горшков, коньков — Алексей Кравцов. Все они на момент Игр в Сочи уже занимали свои посты и, соответственно, были руководителями олимпийской команды.

Реальные шансы помочь в Корее своим спортсменам имеют только президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Леонид Мельников, президент отдельно сноуборда Денис Тихомиров, глава федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский и президент Федерации фристайла Алексей Курашов. Все они заняли свои должности уже после завершения Игр в Сочи. Причем по Мельникову и Тихомирову все равно у МОК могут быть вопросы: они работали на домашней Олимпиаде в качестве тренеров.

Что касается приглашений для тренеров, массажистов и сервисменов, как показал аналогичный опыт легкой атлетики, политика тут может быть двусмысленной. Так, на чемпионат мира в Лондоне поехал специалист, у кого допинговая история не была «чиста», зато его коллега по непонятным причинам остался дома. Иностранцы не сильно знакомы с нашей спецификой и зачастую приписывают ответственность за нарушения совершенно посторонним людям, и наоборот.

Тем не менее, если взглянуть на ситуацию совсем уж широко, получается, что даже немецкий биатлонный специалист Вольфганг Пихлер ехать в Пхенчхан не должен. Ведь на момент Игр в Сочи, он тренировал сразу двух дисквалифицированных впоследствии спортсменок — Ольгу Зайцеву и Яну Романову. На практике, конечно, никто не помешает Пихлеру спокойно получить свою олимпийскую аккредитацию от Швеции, а не от России. Но было бы забавно, если бы МОК проявил последовательность и не пустил на Олимпиаду главного противника допинга в мировом биатлоне.