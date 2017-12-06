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17:58 (мск), источник: Р-Спорт

Смышляев: Хочется выступить на ОИ-2018, но закрывать глаза на действия МОК нельзя

МОСКВА, 6 дек — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Бронзовый призер Олимпиады-2014 в дисциплине могул российский фристайлист Александр Смышляев сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт», что ему, конечно, хочется поехать на Игры в Пхенчхане в любом статусе, но и просто закрывать глаза на действия Международного олимпийского комитета (МОК) нельзя.

Источник: РИА "Новости"

Исполком МОК во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), при этом «чистые» российские спортсмены получат возможность выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом. Решение об участие россиян должно быть принято на олимпийском собрании 12 декабря.

«Сейчас мы ждем заявлений от руководства федерации, ждем решения заседания ОКР — что вообще решат. Пока какие-то конкретные выводы сделать тяжело. Конечно, хочется выступить на Олимпиаде в любом статусе, но и внутренняя борьба есть — надо и ехать, но и какие-то действия предпринять надо, потому что просто закрыть глаза на все эти действия тоже неправильно», — сказал Смышляев по телефону.

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