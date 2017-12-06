Смышляев: Хочется выступить на ОИ-2018, но закрывать глаза на действия МОК нельзя
МОСКВА, 6 дек —
МОСКВА, 6 дек —
Исполком МОК во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), при этом «чистые» российские спортсмены получат возможность выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом. Решение об участие россиян должно быть принято на олимпийском собрании 12 декабря.
«Сейчас мы ждем заявлений от руководства федерации, ждем решения заседания ОКР — что вообще решат. Пока