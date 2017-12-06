ВЦИОМ: Большинство россиян считает, что случаи употребления допинга в РФ единичны

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Со времени начала так называемого «допингового скандала» россияне укрепились во мнении о единичности случаев нарушения антидопинговых правил в сборной России (в марте 2016 г. об этом говорили 62%, а в декабре 2017 г. — уже 74%). Каждый четвертый респондент (24%) полностью отрицает факт употребления российскими спортсменами допинга (в 2016 г. таких было всего 4%). Еще 43% опрошенных полагают, что в сравнении с зарубежными спортсменами россияне употребляют допинг реже, а 24% — примерно так же.

Большинство опрошенных (61%) уверены, что в ситуации с «допинговым скандалом» российские власти должны сделать все возможное для защиты спортсменов, причем имеются ввиду не только меры по доказательству невиновности (более 20%), но и жесткий контроль спортсменов и персонала, направленный на предотвращение возможных случаев использования запрещенных препаратов (21%).

Всероссийский опрос проведен 1—3 декабря 2017 г. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке объемом 1800 респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.