ВЦИОМ: Большинство россиян считает, что случаи употребления допинга в РФ единичны

Со времени начала так называемого «допингового скандала» россияне укрепились во мнении о единичности случаев нарушения антидопинговых правил в сборной России (в марте 2016 г. об этом говорили 62%, а в декабре 2017 г. — уже 74%). Каждый четвертый респондент (24%) полностью отрицает факт употребления российскими спортсменами допинга (в 2016 г. таких было всего 4%). Еще 43% опрошенных полагают, что в сравнении с зарубежными спортсменами россияне употребляют допинг реже, а 24% — примерно так же.
Большинство опрошенных (61%) уверены, что в ситуации с «допинговым скандалом» российские власти должны сделать все возможное для защиты спортсменов, причем имеются ввиду не только меры по доказательству невиновности (более 20%), но и жесткий контроль спортсменов и персонала, направленный на предотвращение возможных случаев использования запрещенных препаратов (21%).
Всероссийский опрос проведен 1—3 декабря 2017 г. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке объемом 1800 респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Во вторник, 5 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, выступят на играх в статусе «олимпийский спортсмен из России». Российское руководство неоднократно опровергало любые обвинения в системном применении допинга в отечественном спорте и ставило под сомнение объективность комиссии МОК.