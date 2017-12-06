Канделаки надеется, что российские телезрители смогут увидеть трансляции ОИ-2018

Источник: РИА "Новости"

Во вторник Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Российские спортсмены, не нарушавшие антидопинговых правил, могут участвовать в Играх только в нейтральном статусе.

«Моя позиция неизменна — я ее обозначила давно. Нужно прекратить истерику и работать с международными организациями для исправления сложившейся ситуации. Российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду — все и так знают, что они из России. Произошедшее вчера — грустно, но это дополнительный повод нам всем объединиться», — сказала Канделаки.

«По поводу трансляций предстоящих зимних Игр — не в моей компетенции принимать решение о покупке медиаправ, но я надеюсь, что российские зрители увидят и Олимпиаду, и участвующих российских спортсменов», — отметила генеральный продюсер «Матч ТВ».

«Я готова включиться в переговорный процесс с международными организациями, если нужно. И я уверена, что ко мне присоединятся многие. Не ноем и усиленно работаем», — добавила Канделаки.