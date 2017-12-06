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15:27 (мск), источник: ТАСС

Канделаки надеется, что российские телезрители смогут увидеть трансляции ОИ-2018

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки выразила надежду, что российские телезрители смогут посмотреть трансляции соревнований зимних Олимпийских игр 2018 года, причем с участием российских спортсменов. Комментарий Канделаки ТАСС предоставила пресс-служба «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

Во вторник Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Российские спортсмены, не нарушавшие антидопинговых правил, могут участвовать в Играх только в нейтральном статусе.

«Моя позиция неизменна — я ее обозначила давно. Нужно прекратить истерику и работать с международными организациями для исправления сложившейся ситуации. Российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду — все и так знают, что они из России. Произошедшее вчера — грустно, но это дополнительный повод нам всем объединиться», — сказала Канделаки.

«По поводу трансляций предстоящих зимних Игр — не в моей компетенции принимать решение о покупке медиаправ, но я надеюсь, что российские зрители увидят и Олимпиаду, и участвующих российских спортсменов», — отметила генеральный продюсер «Матч ТВ».

«Я готова включиться в переговорный процесс с международными организациями, если нужно. И я уверена, что ко мне присоединятся многие. Не ноем и усиленно работаем», — добавила Канделаки.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.

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