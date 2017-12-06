Андрей Перегудов: Мы будем все равно болеть за своих

— К сожалению, антироссийская политика победила спорт, здравый смысл и основной постулат олимпийского движения, когда останавливались все войны на время проведения игр. МОК принял категоричное, не имеющее аналогов в истории, решение, — сказал Перегудов. — От него пострадают спортсмены, посвятившие подготовке к Олимпиаде — главному старту в жизни любого атлета — годы изнуряющих тренировок. Именно спортсмены стали заложниками этой ситуации, в которой они совершенно очевидно не виноваты. Заложниками той антироссийской истерии, которая сейчас разыгрывается на Западе. Мне жаль олимпийское движение, допустившее такое компрометирующее его решение.
Мы же будем все равно болеть за своих, за тех, кто примет решение выступать под белым флагом.