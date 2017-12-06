Андрей Перегудов: Мы будем все равно болеть за своих

— К сожалению, антироссийская политика победила спорт, здравый смысл и основной постулат олимпийского движения, когда останавливались все войны на время проведения игр. МОК принял категоричное, не имеющее аналогов в истории, решение, — сказал Перегудов. — От него пострадают спортсмены, посвятившие подготовке к Олимпиаде — главному старту в жизни любого атлета — годы изнуряющих тренировок. Именно спортсмены стали заложниками этой ситуации, в которой они совершенно очевидно не виноваты. Заложниками той антироссийской истерии, которая сейчас разыгрывается на Западе. Мне жаль олимпийское движение, допустившее такое компрометирующее его решение.