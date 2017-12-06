Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Почему Овечкин прав. Флаг и гимн дороже олимпийского золота
Выступать под белым флагом — унизительно и недопустимо.
Выступать под белым флагом — унизительно и недопустимо.
Решение МОК о том, что российские спортсмены могут принимать участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане лишь в нейтральном статусе, вызвало резкую реакцию самого известного российского хоккеиста в НХЛ Александра Овечкина. «Я не считаю, что это правильно. Решение МОК необоснованно. Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шокирует. Мне трудно советовать
Олимпиада — соревнование стран
Всё олимпийское движение и сама структура Игр постоянно говорят о том, что Олимпиада — это соревнование национальных команд, которые представляют свои страны. Именно на Олимпийских играх спортсмены из разных видов объединены под знаменем своей страны, и этот главный принцип демонстрируется уже на церемонии открытия, когда каждая сборная участвует в приветственном параде, неся флаг своей родины. Попадание в олимпийскую национальную команду — честь для любого спортсмена, и именно возможность представлять свою страну ценится любым профессиональным атлетом, участвующим в Олимпийских играх. Именно о возможности играть за свою родину говорили хоккеисты НХЛ, сожалея об отказе лиги принять участие на ОИ-2018. Именно об этом говорил Уэйн Гретцки, когда в 1998 году стал самым великим дебютантом Олимпиады, на которой его сборной не достались даже бронзовые медали.
На протяжении всей Олимпиады главным мерилом успеха является общенациональный медальный зачёт, выиграть который — главная задача участников. Беззубое словосочетание «Объединённая команда», у которой нет никаких национальных атрибутов, противоречит основополагающему олимпийскому принципу. Тем более что все понимают, кого именно заставляют выступать без флага и гимна.
Никаких параллелей с Альбервиллем-1992
Шутки про то, что нашей сборной 25 лет назад уже доводилось выступать за Объединённую команду, символами которой были олимпийский флаг и олимпийский гимн, на этот раз абсолютно неуместны. Тогда на подобный шаг пришлось пойти
«Мы чётко понимали, что за нами — огромная страна, как бы она ни называлась. Было понимание, за кого мы играли. И была патриотическая идеология, которую всю жизнь в нас вдалбливали. Очень эффективная на самом деле вещь, потому что мы не задавались вопросами, которые могли бы вывести нас из равновесия, а выходили на лёд и делали дело. На форме у нас ничего не было написано — только фамилии на спине. А с лицевой стороны — пустота. Флаг был олимпийский и гимн — тоже. Когда он перед матчами звучал, я “отключал звук” и играл в своей голове “Союз нерушимый…”. И это заводило!» — рассказывал нападающий Виталий Прохоров. «У вас же есть свой родной город, двор, родные, близкие, друзья. Вот за них и нужно биться!» — твердил Тихонов и был абсолютно прав.
На этот раз решение об участии российских спортсменов в нейтральном статусе было вызвано совсем иными причинами. Россия никуда не делась с политической карты, а её государственные символы не утратили силы. Если уж российские спортсмены допущены до Олимпиады, они должны представлять свою страну так же, как и все остальные участники.
Обесценивание олимпийского хоккейного золота
После отказа Национальной хоккейной лиги от участия в ОИ-2018 сборная России считалась главным фаворитом хоккейного турнира — это охотно признавали все североамериканские СМИ и представители заокеанских сборных. Пусть заголовки в стиле «Русские
Однако после принятия вчерашнего решения цена хоккейной победы на Олимпиаде стала совсем небольшой. Если Объединённая команда выиграет, то формально это будет не Россия, которая
Урок для НХЛ и ИИХФ
Отказ от участия в Олимпиаде в нейтральном статусе может принести определённую пользу и в долгосрочных отношениях с Международной федерацией хоккея и НХЛ. Пусть ультиматумы и не являются достойной формой ведения переговоров, но в данном случае это будет единственным доступным способом продемонстрировать, что для нахождения баланса необходимо учитывать и российские интересы. НХЛ увидит пример, каким скучным и вялым может быть турнир с многолетней историей, как неинтересен будет международный хоккей без противостояния Россия — Канада, и задумается о собственной близорукости. ИИХФ получит повод поразмыслить о том, как жить дальше, чтобы перестать быть полностью зависимой от мнений НХЛ и МОК, и начнёт искать варианты для реализации собственной стратегии. Наконец, КХЛ получит повод показать, что является таким же полноправным субъектом международного хоккейного сообщества, как и Национальная хоккейная лига, поскольку без игроков из КХЛ североамериканские национальные команды будут смотреться совсем бледно.
Хоккей — главный спорт на Белых играх
Согласно давней традиции для всех наших болельщиков именно хоккей являлся главным видом спорта на зимних Олимпиадах. Допускалось неважное выступление в санях и бобслее, отсутствие медалей в прыжках с трамплина и фристайле, далёкие места в горных лыжах и
Максим Замятин