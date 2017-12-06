Почему Овечкин прав. Флаг и гимн дороже олимпийского золота

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Решение МОК о том, что российские спортсмены могут принимать участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане лишь в нейтральном статусе, вызвало резкую реакцию самого известного российского хоккеиста в НХЛ Александра Овечкина. «Я не считаю, что это правильно. Решение МОК необоснованно. Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шокирует. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации. Но ехать за свой счёт и выступать под нейтральным флагом — я не понимаю этого совсем», — приводит слова Овечкина агентство городских новостей «Москва». В рамках рубрики «Два мнения» мы объясняем позицию Александра.

Олимпиада — соревнование стран

Всё олимпийское движение и сама структура Игр постоянно говорят о том, что Олимпиада — это соревнование национальных команд, которые представляют свои страны. Именно на Олимпийских играх спортсмены из разных видов объединены под знаменем своей страны, и этот главный принцип демонстрируется уже на церемонии открытия, когда каждая сборная участвует в приветственном параде, неся флаг своей родины. Попадание в олимпийскую национальную команду — честь для любого спортсмена, и именно возможность представлять свою страну ценится любым профессиональным атлетом, участвующим в Олимпийских играх. Именно о возможности играть за свою родину говорили хоккеисты НХЛ, сожалея об отказе лиги принять участие на ОИ-2018. Именно об этом говорил Уэйн Гретцки, когда в 1998 году стал самым великим дебютантом Олимпиады, на которой его сборной не достались даже бронзовые медали.

На протяжении всей Олимпиады главным мерилом успеха является общенациональный медальный зачёт, выиграть который — главная задача участников. Беззубое словосочетание «Объединённая команда», у которой нет никаких национальных атрибутов, противоречит основополагающему олимпийскому принципу. Тем более что все понимают, кого именно заставляют выступать без флага и гимна.

Фоторепортаж России разрешили выступать на ОИ под нейтральным флагом МОК во вторник дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР), но допустил российских к участию в Играх-2018 под нейтральным флагом.

Никаких параллелей с Альбервиллем-1992

Шутки про то, что нашей сборной 25 лет назад уже доводилось выступать за Объединённую команду, символами которой были олимпийский флаг и олимпийский гимн, на этот раз абсолютно неуместны. Тогда на подобный шаг пришлось пойти из-за глобальной политической катастрофы, результатом которой стало прекращение существования Советского Союза за два месяца до Олимпиады. Да, у спортсменов убрали с экипировки буквы СССР, но у хоккеистов осталась ярко-красная форма и великий тренер Виктор Тихонов, поэтому каждый из зрителей и соперников понимал, кто находится перед ним.



«Мы чётко понимали, что за нами — огромная страна, как бы она ни называлась. Было понимание, за кого мы играли. И была патриотическая идеология, которую всю жизнь в нас вдалбливали. Очень эффективная на самом деле вещь, потому что мы не задавались вопросами, которые могли бы вывести нас из равновесия, а выходили на лёд и делали дело. На форме у нас ничего не было написано — только фамилии на спине. А с лицевой стороны — пустота. Флаг был олимпийский и гимн — тоже. Когда он перед матчами звучал, я “отключал звук” и играл в своей голове “Союз нерушимый…”. И это заводило!» — рассказывал нападающий Виталий Прохоров. «У вас же есть свой родной город, двор, родные, близкие, друзья. Вот за них и нужно биться!» — твердил Тихонов и был абсолютно прав.



На этот раз решение об участии российских спортсменов в нейтральном статусе было вызвано совсем иными причинами. Россия никуда не делась с политической карты, а её государственные символы не утратили силы. Если уж российские спортсмены допущены до Олимпиады, они должны представлять свою страну так же, как и все остальные участники.

Обесценивание олимпийского хоккейного золота

После отказа Национальной хоккейной лиги от участия в ОИ-2018 сборная России считалась главным фаворитом хоккейного турнира — это охотно признавали все североамериканские СМИ и представители заокеанских сборных. Пусть заголовки в стиле «Русские наконец-то выиграют хоккейное олимпийское золото» подавались с явным сарказмом, но в праве представлять свою страну россиянам тогда никто не отказывал.

Однако после принятия вчерашнего решения цена хоккейной победы на Олимпиаде стала совсем небольшой. Если Объединённая команда выиграет, то формально это будет не Россия, которая де-юре так и останется без золота. Если выиграет, к примеру, Канада, то победит не Россию, а команду без флага и гимна. Без энхаэловцев, без многолетнего соперничества с русскими, рядовой канадский болельщик вряд ли почувствует радость от такой победы.

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Урок для НХЛ и ИИХФ

Отказ от участия в Олимпиаде в нейтральном статусе может принести определённую пользу и в долгосрочных отношениях с Международной федерацией хоккея и НХЛ. Пусть ультиматумы и не являются достойной формой ведения переговоров, но в данном случае это будет единственным доступным способом продемонстрировать, что для нахождения баланса необходимо учитывать и российские интересы. НХЛ увидит пример, каким скучным и вялым может быть турнир с многолетней историей, как неинтересен будет международный хоккей без противостояния Россия — Канада, и задумается о собственной близорукости. ИИХФ получит повод поразмыслить о том, как жить дальше, чтобы перестать быть полностью зависимой от мнений НХЛ и МОК, и начнёт искать варианты для реализации собственной стратегии. Наконец, КХЛ получит повод показать, что является таким же полноправным субъектом международного хоккейного сообщества, как и Национальная хоккейная лига, поскольку без игроков из КХЛ североамериканские национальные команды будут смотреться совсем бледно.

Хоккей — главный спорт на Белых играх

Согласно давней традиции для всех наших болельщиков именно хоккей являлся главным видом спорта на зимних Олимпиадах. Допускалось неважное выступление в санях и бобслее, отсутствие медалей в прыжках с трамплина и фристайле, далёкие места в горных лыжах и шорт-треке, но победа в хоккейном турнире компенсировала все неудачи. Все последние решения погрузили весь международный хоккейный мир в полный хаос, где никто не слушает друг друга. В хоккей невозможно играть с самим собой — необходим соперник, который имел бы адекватную силу и мотивацию для борьбы. Уже сейчас вся эта политическая заваруха у многих болельщиков отбила желание следить за Олимпиадой, и даже возможная победа Объединённой команды не будет способна убрать горький привкус несправедливости.

Максим Замятин