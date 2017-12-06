Вопрос дня. Олимпада-2018 и сборная России: ехать или не ехать?

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

5 декабря на заседании исполкома МОК в Лозанне было вынесено решение отстранить сборную России от выступления на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Наших спортсменов допустят до Олимпиады только в статусе «Олимпийский атлет из России». Под нейтральным флагом, без гимна, формы и без флага.

Теперь перед каждым спортсменом, да и перед всей страной стоит выбор — ехать на Олимпиаду или нет? Мы собрали мнения экс-спортсменов, тренеров и чиновников и поняли: в товарищах согласья нет.



Татьяна Тарасова, известный тренер по фигурному катанию

— Наши спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом и будут называться не просто люди в белом, а это будут русские спортсмены под флагом МОК.

Рамзан Кадыров, руководитель Чечни

— Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом. А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей!



Анфиса Резцова, олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам

— Если даже некоторые спортсмены попытаются частным образом поехать на Олимпиаду, то чиновники и президент Владимир Путин не поймут их. Их не оставят безнаказанными. Они поедут защищать не честь своей страны и своего флага. К сожалению, наши спортсмены в такой ситуации. Никто не поедет — испугаются.



Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион

— Нужно ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Нужно доказывать всем, что мы лучшие. Выступление без гимна и флага — это не предательство. Приехать и надавать по соплям всем: и американцам, и всему миру. Весь мир должен знать, что Россия не сломлена.

Читайте также Как России оспорить решение МОК об отстранении от Олимпиады в Пхёнчхане

Валерий Газзаев, депутат Госдумы и бронзовый призёр Олимпиады

— Ехать под нейтральным флагом — это унижение для нашей страны, унижение для наших спортсменов, людей, которые действительно делали славу и честь нашего спорта. Мы не можем ехать под нейтральным флагом. Каждый из нас должен понимать, что это унижение.



Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

— Больно? Очень. Душой и сердцем сейчас с нашими спортсменами. Выживем? Да.



Алексей Кравцов, президент Союза конькобежцев России

— Выступать или нет — это решение должно оставаться за каждым спортсменом. Пусть сами спортсмены решают. Отстранение МОК — огромная ошибка. Это чисто политическое решение. Мы будем подавать апелляцию в Арбитражный суд. Мы будем бороться до конца.



Александр Зубков, президент Федерации бобслея России

— Если бы мне выпала такая участь, я бы не представлял себя без флага и тем более без гимна нашей страны.

Александр Козловский, член исполкома Европейского олимпийского комитета

— Не брошу ни в кого из спортсменов камень, если они поедут под нейтральным флагом. Если мы планируем участвовать в олимпийском движении, надо, чтобы они поехали. Но как русский, как патриот своей страны, я получил по морде. Неделю назад беседовал с этим Бахом и вдруг получил такую пощёчину.



Алексей Воевода, российский бобслеист

— Мы не сироты, у нас есть мать-Родина, и она нас воспитала. Она вкладывала в развитие современного спорта, и мы производные этих вложений. Как можно поехать не под флагом? Я бы не поехал. Позиция государства должна быть чёткой: под нейтральным флагом сборная не поедет на Олимпийские игры. Если сами спортсмены захотят поехать, то я их пойму, но буду гордиться теми, кто откажется.

Дмитрий Дубровский, президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

— Надо предусмотреть интересы тех спортсменов, которые будут претендовать на призовые места и для кого данные Игры могут стать последними. Интересы наших атлетов должны тут быть превыше всего. И они сами должны принимать решение, ехать или нет.

Как русский, как патриот своей страны, я получил по морде.





Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России

— Я в 1984 году уже принял для себя решение — полностью поддержал позицию государства. На войне как на войне. Нужно задать себе несколько вопросов. В стране ли я живу? Та ли это страна? Когда ответит спортсмен на эти вопросы, пусть и принимает для себя решение. У меня сомнений не было. Но осуждать ребят не могу, это их право.

Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы РФ

— Я против того, чтобы россияне выступали под нейтральным флагом. Мы должны понимать, что на кону стоит честь страны. Если честь страны важнее одного или двух спортсменов, то это решение надо принимать на уровне государства. Путин должен отказаться от участия в Олимпийских играх, ведь в противном случае это будет позор.



Дмитрий Свищёв, депутат Госдумы РФ, президент Федерации кёрлинга России

— Не надо слушать политиканов, которые будут к чему-то призывать. В случае бойкота надо внимательно взвесить все риски. Спортсмены всю жизнь готовились к этим Играм. Чистые спортсмены неповинны. Без России Олимпийские игры будут кастрированы. Но наша страна с величайшей историей. Победим и эту проблему.



Евгений Кафельников, самый титулованный теннисист в истории России

— Нашим спортсменам сто процентов нужно ехать на Игры-2018. Был бы действующим спортсменом, всё равно бы поехал. Даже если президент РФ Владимир Путин сказал бы, что все олимпийцы не должны участвовать, я бы всё равно поехал. Я бы не послушал президента. Олимпиада — больше чем президент.



Игорь Гамула, известный футбольный тренер

— Мне по-отечески жаль наших спортсменов. Но Россия должна быть единой. Нашей стране нужно бойкотировать Олимпийские игры. Если не ехать, то всем вместе.



Руслан Нигматуллин, известный российский футболист 1990-х — 2000-х

— Я понимаю громкие лозунги про патриотизм, это замечательно. Олимпийские игры — это выступление за свою страну и свой флаг, но это ещё и спорт. Из-за политических игр лишаться этого не стоит. Поехать и победить чисто — вот это красиво. Пусть наши спортсмены едут на Олимпиаду!

Грош цена такой медальки, если её забирают за царапинку.





Андрей Червиченко, бывший президент футбольного клуба «Спартак»

— Лишать спортсменов такого праздника — кощунство. Но и терпеть выходки дегенератов из олимпийских комитетов тоже неправильно. Должна быть позиция страны. Надо плюнуть, послать их куда подальше, ничего не платить. А спортсмен пусть сам решает, что ему важнее.

Мнение читателей

alekssev

А смысл ехать? Потом сбежит очередной информатор и медальки заберут. Грош цена такой медальки, если её забирают за царапинку.

milan555

Спортсмены всю жизнь трудились в поте лица, чтобы попасть на Олимпиаду. А тут из-за недалёких политиков и их игр надо выкинуть всю жизнь и за копейки изображать патриота. Бюджет на спорт в следующие 3 года упадёт с нынешних 100 млрд до 30 в 2019 году. В 3 раза! Власть забила на спортсменов и спорт, попользовавшись и выкинув тех, кто работал на их имидж, когда им нужны были рейтинги и голоса.



berezkin58

Сначала флаг с гимном отобрали, потом скажут отказаться от Родины? Ну, а что? Ни флага, ни гимна…



konstructor

А если скажут, что Олимпиада для наших спортсменов возможна под другим гражданством? Тоже согласитесь?



korne

Почему спортсмены должны страдать из-за политики? Такое уже было в 84-м. Позже многие великие атлеты, такие, как Юрик Варданян, очень жалели, что не поехали выступить под флагом олимпийского движения.



udokan

Это не унижение, конечно, но и идти на поводу у Макларенов не нужно. Иначе побеждать там будет всегда Макларен.