Башкирию на Олимпиаде в Пхенчхане, возможно, представят 30 спортсменов

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Международный олимпийский комитет накануне вынес «приговор» российским спортсменам: ехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане можно, но выступать они будут только под нейтральными флагами, а в случае победы под сводами спортивных объектов будет звучать гимн Олимпийских игр и подниматься олимпийский флаг. Теперь же вся страна думает, где поставить запятую: «Поехать нельзя остаться».