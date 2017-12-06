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11:59 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирию на Олимпиаде в Пхенчхане, возможно, представят 30 спортсменов

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Международный олимпийский комитет накануне вынес «приговор» российским спортсменам: ехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане можно, но выступать они будут только под нейтральными флагами, а в случае победы под сводами спортивных объектов будет звучать гимн Олимпийских игр и подниматься олимпийский флаг. Теперь же вся страна думает, где поставить запятую: «Поехать нельзя остаться».

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Среди возможных участников предстоящей Олимпиады в Южной Корее фигурируют имена башкирских спортсменов.

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По данным республиканского министерства молодежной политики и спорта, в предварительный список российской олимпийской сборной включены более 30 спортсменов по следующим видам: биатлон, бобслей, скелетон, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фристайл, хоккей, шорт-трек.

Сегодня к XXIII зимней Олимпиаде готовятся Семен Елистратов (шорт-трек), Антон Бабиков (биатлон), Эрнест Яхин (лыжное двоеборье), Дмитрий Васильев и Ильмир Хазетдинов (оба — прыжки на лыжах с трамплина) и другие. Пока еще не решен вопрос по участию в олимпийских играх хоккеисток уфимской «Агидели» и бобслеиста Ильвира Хузина.

Напомним, 5 декабря после заседания президент МОК Томас Бах озвучил решение комиссии по выступлению российских спортсменов на Играх-2018.

В среду, 6 декабря, президент России Владимир Путин, возможно, выскажет позицию относительно участия сборной страны в Олимпиаде.

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