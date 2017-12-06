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11:14 (мск), источник: Sports.kz

Казахстан попросили отказаться от Олимпиады-2018

Депутат государственной думы России Виталий Милонов предложил Казахстану отказаться от участия в Олимпийских играх в Южной Корее, сообщает РИА Новости.

Милонов также обратился к руководству национальных олимпийских комитетов стран БРИКС, Беларуси и Кыргызстана с просьбой воздержаться от соревнований в знак солидарности с Россией.

«Предлагаю вам продемонстрировать солидарность с нашей страной и воздержаться от участия в Играх, если участие российской сборной будет невозможным. Наши страны, так или иначе, каждая по-своему сталкивались с проявлением североатлантического империализма. США и ее сателлиты в различное время оказывали на наши страны политическое давление и экономический шантаж. Сегодня под прицелом Дяди Сэма оказалась Россия. Но кто даст гарантию, что, например, завтра, под молот экономических аппетитов Запада не попадет ваша Родина и ваша национальная гордость?», — заявил Милонов.

По мнению депутата, Россия стала жертвой травли в Международном олимпийском комитете.

Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский комитет России был дисквалифицирован решением исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), «чистые» российские спортсмены смогут принять участие на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Решением МОК вице-премьер России Виталий Мутко, экс-замминистра спорта Юрий Нагорных пожизненно отстранены от деятельности, связанной с олимпийским движением.

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