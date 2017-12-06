Казахстан попросили отказаться от Олимпиады-2018

«Предлагаю вам продемонстрировать солидарность с нашей страной и воздержаться от участия в Играх, если участие российской сборной будет невозможным. Наши страны, так или иначе, каждая по-своему сталкивались с проявлением североатлантического империализма. США и ее сателлиты в различное время оказывали на наши страны политическое давление и экономический шантаж. Сегодня под прицелом Дяди Сэма оказалась Россия. Но кто даст гарантию, что, например, завтра, под молот экономических аппетитов Запада не попадет ваша Родина и ваша национальная гордость?», — заявил Милонов.