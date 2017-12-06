Казахстан попросили отказаться от Олимпиады-2018
Депутат государственной думы России Виталий Милонов предложил Казахстану отказаться от участия в Олимпийских играх в Южной Корее, сообщает РИА Новости.
Депутат государственной думы России Виталий Милонов предложил Казахстану отказаться от участия в Олимпийских играх в Южной Корее, сообщает РИА Новости.
Милонов также обратился к руководству национальных олимпийских комитетов стран БРИКС, Беларуси и Кыргызстана с просьбой воздержаться от соревнований в знак солидарности с Россией.
«Предлагаю вам продемонстрировать солидарность с нашей страной и воздержаться от участия в Играх, если участие российской сборной будет невозможным. Наши страны, так или иначе, каждая
По мнению депутата, Россия стала жертвой травли в Международном олимпийском комитете.
Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский комитет России был дисквалифицирован решением исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), «чистые» российские спортсмены смогут принять участие на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом.
Решением МОК