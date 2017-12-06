Россия без Олимпиады: «Как мы будем жить?»

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Сборная России не сможет выступить под своим флагом на зимней Олимпиаде — 2018 в корейском Пхенчхане. В феврале 2018 года на главном зимнем старте четырехлетия ни разу не прозвучит российский национальный гимн.

Российские спортсмены смогут принять участие в Играх только под нейтральным флагом, если удовлетворят всем требованиям специальной комиссии.

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При этом ни один спортсмен, ранее отбывавший дисквалификацию за допинговые нарушения, на Олимпиаду допущен не будет.

Кроме того, выступление под нейтральным флагом лишает российских спортсменов соревноваться в командных видах программы — таких, как, например, хоккей, всевозможные эстафеты и командное первенство по фигурному катанию.

Ожидается, что президент России Владимир Путин 6 декабря объявит о решении государства отпускать или не отпускать спортсменов страны в Пхенчхан для выступления в статусе «олимпийский спортсмен из России», без национальных цветов и гимна.

Пока же ситуацию прокомментировали уже многие политики, спортивные функционеры и сами спортсмены, бывшие и действующие.

«Считаю, что это [выступление под нейтральным флагом] вообще невозможно. Я сегодня слушала вердикт МОК и удивлялась. Сегодня треснул фундамент всего международного олимпийского движения… Как мы дальше будем жить? — сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, а ныне политик Светлана Хоркина.

— Я верю в развитие и процветание международного олимпийского движения. И очень жаль, что принято такое решение, ведь Бах — сам спортсмен, и сам выступал под родным флагом.

Он должен понимать, как это важно, когда звучит гимн, и ты под флагом. Все-таки страна дала тебе образование, тренера, воспитание и остальное… Я, если честно, надеялась, что Бах выступит от лица тех людей, кто сам был в шкуре спортсмена. Я до конца верила, что будет правильное и выверенное решение. Но оказалось все по-другому…

«Я не считаю, что это правильно. Решение МОК необоснованно. Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шок. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации, — цитирует агентство «Москва» капитана «Вашингтон Кэпиталз» и самого звездного российского хоккеиста Александра Овечкина.

— Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом — я не понимаю этого совсем.

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская оперативно выпустила заявление на своей странице в социальной сети «Вконтакте»:

«Международные коллеги руководствуются политическими тенденциями во всем и в спорте тоже. Олимпиада без России — это пустой звук. Наша Великая страна и самые сильные спортсмены очень раздражают партнеров за рубежом.

Но и здесь мы покажем, что Россия сильная и сломать нас нельзя. И выступать мы должны только под флагом своей Великой страны. Победа будет за нами!

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С подобной позицией не согласился известный в прошлом теннисист, олимпийский чемпион Сиднея-2000, а ныне оппозиционер Евгений Кафельников.

«Нашим спортсменам сто процентов нужно ехать на Игры-2018. Был бы действующим спортсменом, все равно бы поехал, — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

— Даже если президент России Владимир Владимирович Путин сказал бы, что все олимпийцы не должны участвовать, я бы все равно поехал. Я бы не послушал президента. Олимпиада — больше, чем президент.

А вот глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не стал дожидаться заявления президента страны и уже объявил в своем инстаграме, что чеченские спортсмены в Пхенчхан не поедут.

«Россиянам важно выступать под своим флагом. У нас есть Родина, у нас есть наше Отечество! Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом.

А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей! — написал Кадыров.

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Президент лишенного аккредитации в МОК, но продолжающего работу ОКР Александр Жуков, как и вице-премьер Виталий Мутко, дисквалифицированный пожизненно, также прокомментировал решение по России, заявив, что возможность выступления под нейтральным флагом еще будет обсуждаться.

«Нам предстоит обсудить это решение, мы предполагаем, что оно будет обсуждено на Олимпийском собрании с участием спортсменов — кандидатов на участие в Олимпиаде, тренеров и представителей федераций, — сказал Жуков.

Будет принято окончательное решение по условиям участия в Олимпийских играх. На исполкоме МОК мы выступили, мы смогли донести нашу позицию до членов исполкома. Никаких условий, кроме покрытия расходов, связанных с деятельностью комиссии по расследованию Самуэля Шмида и формированию новой антидопинговой структуры в МОК, нет. Они будут частично покрыты за наш счет.

Одним из положительных решений в отношении российских спортсменов является то, что все расследования по ним с этого момента прекращаются.

«Вызывает удивление исключение меня из состава координационной комиссии, при том, что МОК, как никто другой, знает, что оргкомитет не принимал участия в работе антидопинговой лаборатории в Сочи, — прокомментировал ситуацию президент КХЛ и глава оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко.

— Складывается ощущение, что все достижения Олимпиады в Сочи принесены в жертву политической конъюнктуре. Уверен, время расставит все на свои места.

Решение Международного олимпийского комитета важно еще и в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

«ФИФА приняла к сведению принятое МОК решение в отношении российских спортсменов, — цитирует агентство ТАСС пресс-службу Международной федерации футбола.

— Оно не влияет на подготовку к ЧМ-2018, поскольку мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить наилучшую организацию мероприятия.

При этом не оставил «футбольный вопрос» без внимания и президент МОК Томас Бах:

«ФИФА должна обратиться к господину Самуэлю Шмиду [глава одной из комиссий организации]. Может, он столкнулся с какими-то свидетельствами допинга в футболе в ходе своих расследований», — заявил функционер.

Наконец, не обошлось без комментария министра спорта Украины Игоря Жданова, сделавшего громкое заявление на своей странице в Facebook.

«Приветствую жесткое решение МОК, считаю его справедливым наказанием России, которая на государственный поток поставила употребление допинга и прикрытие этой антиспортивной деятельности, — написал Жданов.

— Особенно циничными и аморальными следует считать действия российской власти, которая занималась не только подменой грязных проб собственных спортсменов на Олимпиаде в Сочи, но и пыталась испортить допинг-пробы честных конкурентов, в частности, украинской биатлонистки Виты Семеренко.

Национальной сборной России, ОКР, спортивным функционерам России, которые изнасиловали олимпийские ценности, — не место на Олимпийских играх.