Милонов предложил странам БРИКС не участвовать в Олимпиаде из солидарности с РФ

Исполком МОК во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР). При этом «чистые» российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане под олимпийским флагом.
«Предлагаю вам продемонстрировать солидарность с нашей страной и воздержаться от участия в Играх в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным», — говорится в обращении Милонова, копия текста которого есть в распоряжении РИА Новости.
Депутат отмечает, что «в настоящее время все мы являемся свидетелями травли Российской Федерации в Международном олимпийском комитете». «Все мы прекрасно осознаем, что причины этой травли носят политический характер. На нашу страну оказывается беспрецедентное давление во многих сферах международного сотрудничества: американо-европейская санкционная политика просачивается в самые отвлеченные от политики сферы», — подчеркивает Милонов.
«Наши страны, так или иначе, каждая по-своему сталкивались с проявлением североатлантического империализма. США и ее сателлиты в различное время оказывали на наши страны политическое давление и экономический шантаж. Сегодня под прицелом Дяди Сэма оказалась Россия. Но кто даст гарантию, что, например, завтра, под молот экономических аппетитов Запада не попадет ваша Родина и ваша национальная гордость?» — пишет парламентарий.
Он указывает на то, что запрещая российским атлетам выступать под нашим флагом, МОК изменяет главным олимпийским принципам — Олимпийские игры становятся инструментом давления.