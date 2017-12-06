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11:18 (мск), источник: Р-Спорт

Адвокат: Родченков уверен, что госсистемы допинга существуют не только в РФ

МОСКВА, 6 дек — Р-Спорт. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уверен, что государственные системы допинга существуют не только в России, сообщает Insidethegames со ссылкой на его адвоката Джима Уолдена.

Источник: РИА "Новости"

Показания Родченкова легли в основу расследования комиссиями МОК возможных нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов на ОИ-2014 в Сочи. Исполком МОК во вторник принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР), при этом «чистые» российские спортсмены получат возможность выступить на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом.

«Господин Родченков будет оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь. Также он уверен, что государственные системы допинга существуют не только в России. Не буду говорить конкретно, но, если посмотреть на текущие расследования WADA, нетрудно увидеть следы», — цитирует Уолдена Insidethegames.

Ранее Родченков заявил, что горд работой, проделанной Международным олимпийским комитетом (МОК).

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