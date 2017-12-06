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11:25 (мск), источник: ТАСС

Как России оспорить решение МОК об отстранении от Олимпиады в Пхёнчхане

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Но с юридической точки зрения это не конец истории.

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Согласно решению МОК, российские спортсмены смогут принять в них участия только в нейтральном статусе. ТАСС рассказывает о подробностях решения МОК, по какой причине оно было принято, и что нужно сделать, чтобы сборная России стала участником Олимпиады.

Что решил исполком МОК?

Приостановить членство Олимпийского комитета России в МОК. Одновременно приостановлено и членство в МОК президента ОКР Александра Жукова. Решения вступают в силу немедленно.

Пригласить для участия в Олимпиаде отдельных российских спортсменов, не нарушавших антидопинговых правил. Эти атлеты могут соревноваться как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях, но под только под флагом МОК и в статусе «Олимпийский атлет из России» (Olympic Athlete from Russia).

Пожизненно лишить олимпийских аккредитаций бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко (сейчас — вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики) и его бывшего заместителя в Министерстве спорта Юрия Нагорных.

Вывести бывшего генерального директора оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко из координационной комиссии Олимпиады 2022 года в Пекине.

ОКР должен возместить расходы, которые МОК затратил на расследования, и внести взнос в создание Независимого органа по тестированию (ITA) на общую сумму $15 млн.

МОК может частично или полностью снять приостановление деятельности ОКР с начала церемонии закрытия Олимпиады-2018 при условии, что все нынешние решения будут полностью приняты и соблюдены ОКР, российскими спортсменами и официальными лицами.

Список российских спортсменов, которые смогут выступить на Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе, определит специальная группа, возглавляемая бывшим министром спорта Франции, председателем ITA Валери Фурнейрон. В группу войдут представители ВАДА и МОК.

Ни один из руководителей российской делегации на Олимпиаде 2014 года в Сочи, ни один тренер или доктор, чей спортсмен был уличен в нарушении антидопинговых правил, не может быть включен в список тех, кто может получить разрешение на участие в Играх в Пхёнчхане. ​Не получат аккредитации и представители Министерства спорта России.

В чем обвиняется российский спорт?

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Систематические нарушения антидопинговых правил и наличие в России системы сокрытия положительных допинг-проб во время Олимпийских игр в Сочи на разных административных уровнях.

Эти выводы содержатся в докладе специальной комиссии МОК под руководством бывшего президента Швейцарии Самуэля Шмида.

Доводы о наличии в России некой государственной допинговой программы и о подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи, которые расследовала комиссия Шмида, были опровергнуты Следственным комитетом РФ.

Будет ли Россия бойкотировать Игры в Пхёнчхане?

Решение пока не принято. По правилам МОК, государство не может никак влиять на мнение спортсменов.

По словам Александра Жукова, ситуация будет обсуждаться 12 декабря на Олимпийском собрании «с участием спортсменов — кандидатов на участие в Олимпиаде, тренеров и представителей федераций».

«Будет принято окончательное решение по условиям участия в Олимпийских играх», — сказал Жуков.

Впрочем, спортсмены, прошедшие олимпийский отбор, в любом случае смогут принимать самостоятельное решение.

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Может ли Россия оспорить решение МОК?

Решение МОК о запрете участия российских спортсменов в Олимпийских играх — 2018 под флагом своей страны может быть оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS), который находится в Лозанне (Швейцария). Однако, по мнению юристов, этот шаг должен быть очень взвешенным и продуманным.

Основные дела, которые рассматривает CAS, связаны с разрешением трудовых споров, споров о допуске спортсменов к участию в соревнованиях, с обжалованием решений международных и национальных спортивных федераций, международных и национальных антидопинговых организаций.

В CAS может обратиться любой субъект сферы спорта: спортсмен, тренер, спортивный чиновник, спортивный клуб, международная или национальная спортивная федерация, организатор спортивного соревнования, антидопинговая организация и др.

Как работает CAS?

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CAS руководствуется в своей деятельности законодательством Швейцарии и Кодексом CAS: он может рассматривать жалобы в качестве суда первой инстанции, в качестве апелляционной инстанции по решениям международных организаций или национальных спортивных федераций.

Арбитры CAS назначаются руководящим органом суда, международным спортивным арбитражным советом на четыре года с правом в будущем быть переназначенными. Рассмотрение дел в суде возможно единоличным арбитром либо в составе коллегии из трех судей. В состав CAS входит не менее 150 арбитров.

Сколько стоит обращение в CAS?

Для того чтобы обратиться в CAS, спортсмену или федерации нужно составить иск и оплатить пошлину в размере 1000 швейцарских франков (сумма невозвратная). При этом услуги юристов будут стоить от 10 до 25 тысяч евро, в зависимости от сложности дела.

Существует механизм, когда спортсмен или федерация может обратиться в CAS с просьбой рассмотреть дело бесплатно, однако для этого надо привести доказательства отсутствия необходимых средств. Сама процедура вынесения решения о бесплатном рассмотрении дела достаточно длительна.

Как долго CAS рассматривает иски?

Срок рассмотрения исков в CAS не ограничен во времени, однако суд принимает в расчет пожелания истцов. Для того чтобы слушания в CAS проходили в ускоренном порядке, истцу необходимо заручиться предварительным согласием ответчика на эту процедуру.

Согласно квалификационной системе отбора Олимпийских зимних игр в Южной Корее, к 15 января 2018 года должен быть сформирован окончательный состав олимпийской сборной команды. Однако в течение двух последующих дней национальные олимпийские комитеты имеют право вносить небольшие корректировки в этот список.

За две недели до начала ОИ-2018 в Пхёнчхане начнет работу выездной офис CAS, который обязан выносить свои решения по искам спортсменов или федераций в течение 24 часов. Но в Пхёнчхане CAS имеет право рассматривать только иски к решениям, вынесенным непосредственно перед Олимпийскими играми. Поэтому декабрьские вердикты МОК могут быть рассмотрены только в Лозанне — по месту нахождения суда.

CAS — единственный вариант для подачи протеста?

В случае, если CAS не принял сторону спортсмена в судебном споре, атлет или федерация имеют право подать иск к CAS в Федеральный суд Швейцарии.

Будет ли Россия подавать апелляцию на решение МОК?

Пока определенности нет. После исполкома МОК глава ОКР Александр Жуков на соответствующий вопрос ответил: «Это решение настолько неконкретное… Там сказано, что в соответствии с Олимпийской хартией ОКР отвечает за все. Посмотрим». ​ При этом пожизненное отстранение ряда российских спортсменов — участников Олимпиады-2014 в CAS будет оспорено, но это не связано с решением МОК, принятым во вторник.

​Не исключен вариант, что Олимпийский комитет России вообще не будет вступать в судебную тяжбу с МОК, а сосредоточит все свои усилия на переговорах с этой организацией и сделает все возможное, чтобы отечественные спортсмены смогли выступать в Пхёнчхане в максимально комфортных для такой ситуации условиях.

Илья Андреев, Альберт Стародубцев.

Российские спортсмены примут решение об участии в зимних Играх 12 декабря
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