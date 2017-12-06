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08:39 (мск), источник: Р-Спорт

Антидопинговое агентство США довольно решением МОК по России

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Антидопинговое агентство США (USADA) довольно решением Международного олимпийского комитета по российской сборной.

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Исполком МОК во вторник решил дисквалифицировать Олимпийский комитет России. «Чистые» российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом.

«На протяжении последних трех лет шла игра “на слабо” с большими ставками между теми, кто готов пожертвовать олимпийскими идеалами, чтобы мошенничать и выигрывать с помощью государственной допинговой программы, и спортсменами, который не готовы молчать, пока воруют их надежды и мечты и захватывают Олимпийские игры. Сегодня МОК услышал тех, кто важнее всех, и “чистые” спортсмены добились важной победы», — заявил директор USADA Трэвис Тайгарт.

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