Антидопинговое агентство США довольно решением МОК по России

«На протяжении последних трех лет шла игра “на слабо” с большими ставками между теми, кто готов пожертвовать олимпийскими идеалами, чтобы мошенничать и выигрывать с помощью государственной допинговой программы, и спортсменами, который не готовы молчать, пока воруют их надежды и мечты и захватывают Олимпийские игры. Сегодня МОК услышал тех, кто важнее всех, и “чистые” спортсмены добились важной победы», — заявил директор USADA Трэвис Тайгарт.