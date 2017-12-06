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10:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Родченков выразил опасения за свою жизнь

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков опасается за свою жизнь, несмотря на предоставленную США программу защиты свидетелей. Об этом рассказал адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Джим Уолден, передает Insidethegames.

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По его словам, Родченков «горд» решением исполкома МОК, отстранившего российскую сборную от участия в Олимпийских играх 2018 года, однако «до конца жизни вынужден будет оглядываться через плечо». Уолден описал Россию как «очень решительного и трудного противника» для своего подзащитного.

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2 декабря Родченков рассказал о попытке сделать себе харакири. Он также назвал психиатрическую больницу прекрасным местом для общего развития.

5 декабря стало известно, что Родченков страдает психиатрическим расстройством. Согласно документам, он совершил попытку самоубийства в 2011 году в состоянии алкогольного опьянения. В НИИ имени Склифосовского ему поставили психический диагноз: «депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами».

Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов.

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