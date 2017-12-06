Родченков выразил опасения за свою жизнь

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По его словам, Родченков «горд» решением исполкома МОК, отстранившего российскую сборную от участия в Олимпийских играх 2018 года, однако «до конца жизни вынужден будет оглядываться через плечо». Уолден описал Россию как «очень решительного и трудного противника» для своего подзащитного.

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2 декабря Родченков рассказал о попытке сделать себе харакири. Он также назвал психиатрическую больницу прекрасным местом для общего развития.

5 декабря стало известно, что Родченков страдает психиатрическим расстройством. Согласно документам, он совершил попытку самоубийства в 2011 году в состоянии алкогольного опьянения. В НИИ имени Склифосовского ему поставили психический диагноз: «депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами».