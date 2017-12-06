Родченков рассказал о спецпроекте российской допинг-программы

Источник: РИА "Новости"

Родченков заявил, что обсуждал подмену проб спортсмена с бывшим заместитем центра спортивной подготовки сборных команд России Ириной Родионовой.

«Она сказала, что считает Легкова спецпроектом. Она хотела позаботиться о нем до и после Олимпийских игр в Сочи. Родионова сказала (бывшему помощнику министра спорта Виталия Мутко) Юрию Нагорных, что лыжник хорошо реагирует на допинг-коктейль и что его результаты улучшаются», — сказал Родченков.

По словам информатора, Легков сдавал чистые пробы до лета 2013 года. При этом лыжник знал, что делает это для подмены во время Игр. 23 февраля 2014 года Родченков поместил в антидопинговую лабораторию чистые анализы спортсмена.

По итогам расследования комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмидта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участия в олимпийских играх-2018 за нарушения антидопинговых правил. Выступить в Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Они получать возможность соревноваться под нейтральным флагом. Заседание прошло 5 декабря в Лозанне.

Ранее в тот же день сообщалось, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории страдает психиатрическим расстройством. В 2011 году он совершил попытку самоубийства, а также был отправлен в психиатрический стационар.

Также он рассказал, что о допинговой программе были осведомлены президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов, а также бывший исполнительный директор организации, ныне глава Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергей Кущенко.