МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России»

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Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК. Основанием для этого стала дисквалификация Олимпийского комитета России (ОКР), на который была возложена ответственность за антидопинговые нарушения, допущенные во время Игр в Сочи.

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Решение о допуске российской сборной России на предстоящие зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля следующего года, исполком МОК рассмотрел во вторник на заседании в штаб-квартире организации в швейцарской Лозанне. Основанием для вынесения решения были расследования, которые проводили две комиссии МОК: первая во главе с Самуэлем Шмидом занималась расследованием дела о существовании в России институциональной системы поддержки использования допинга спортсменами, вторая, во главе с Освальдом, — перепроверяла допинг-пробы российских спортсменов с Игр-2014 в Сочи.

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Система была нарушена без вмешательства государства

Результаты своего расследования Шмид, бывший президент Швейцарии, представил членам исполкома МОК во время заседания. Основной вывод, на который в итоге сделал упор МОК при вынесения вердикта, заключается в том, что во время Олимпийских игр в Сочи внутри российской антидопинговой системы проводились манипуляции с пробами спортсменов, а ОКР, как одна из ответственных за организацию Игр сторон, что прописано и в контракте на проведение соревнований, должна нести за это ответственность.

Глава комиссии подчеркнул, что его выводы не базируются на заявлениях бывшего главы московской лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, в их основе лежат конкретные факты. Шмид отметил, что его командой за семь месяцев была проведена большая работа по установлению всех обстоятельств дела, и что во время своего расследования он сумел ознакомиться с позицией всех сторон.

При этом, как заметил президент ОКР Александр Жуков, в своем заключении Шмид не нашел подтверждения утверждению, что в России существовала государственная поддержка допинга, о чем говорилось в докладе независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном.

«Обвинения в поддержке государством допинга не подтвердились. Комиссия Шмида не нашла этому подтверждения, — отметил президент ОКР. — В докладе Шмида Родченкову дана исчерпывающая характеристика. Там сказано о том, что он возглавлял группу людей, которая занималась махинациями, и что они делали это ради личной наживы, это то, о чем мы говорили неоднократно».

Членство Жукова в связи с санкциями в отношении национального комитета России приостановлено, однако глава организации в целом сдержанно отреагировал на решение МОК.

Вместе с почетным членом МОК, главой Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталием Смирновым и двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой он выступил на исполкоме, и уже после публикации вердикта отметил несколько положительных моментов принятого решения.

Команды сохранены

Первый заключается в том, что МОК не поддался на призывы полностью запретить российским спортсменам выступать на Олимпийских играх и надолго исключить страну из олимпийского движения, второй — что слово «Россия» все-таки будет присутствовать в наименовании команды и, наконец, третий момент — спортсмены смогут выступить в командных соревнованиях. Последнее было очень важным пунктом, поскольку до последнего не было понятно, кого будут представлять на Играх российские команды в случае дисквалификации национального олимпийского комитета.

Таким образом, россияне выступят в турнирах по хоккею, керлингу, в командных соревнованиях фигуристов и эстафетах.

Для этого, впрочем, всем без исключения российским спортсменам необходимо будет выполнить требования по допуску к Играм, главным из которых является неоднократное прохождение проверки на допинг. Кроме того, уже наказанные за нарушение антидопинговых правил атлеты не будут допущены к участию в Играх. Это, в частности, касается трехкратного чемпиона мира по конькобежному спорту Дениса Юскова.

Однако, это решение еще может быть оспорено, как это произошло с Юлией Ефимовой перед Олимпиадой 2016 года в Рио-де-Жанейро, когда чемпионка мира по плаванию при схожих обстоятельствах все же была допущена до старта. Тогда, после публикации доклада Макларена, МОК уже выдвинул схожие требование к российским спортсменам, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил его, поскольку это противоречит правилу, согласно которому спортсмен не может быть наказан дважды за одно и то же нарушение.

Суды продолжаются

От решения CAS будут зависеть и участие в предстоящих Играх ряда спортсменов, которые были наказаны МОК на основании расследования комиссии Освальда.

В ноябре были пожизненно отстранены от Олимпийских игр 26 российских спортсменов, а их результаты, показанные на Играх-2014, были аннулированы.

В их числе и много действующих спортсменов, таких, как лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, бобслеист Александр Касьянов, скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина. Спортсмены уже подали апелляции в суд в надежде, что решение будет принято до старта Игр в Пхёнчхане.

Что касается других позиций потенциальных участников Игр, то их мнение по вопросу участия в Олимпиаде в нейтральном статусе будет заслушано на Олимпийском собрании, которое пройдет в Москве 12 декабря. Не последним фактором при решении этого вопроса будет то обстоятельство, что на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане сборная России может предстать уже в качестве полноправного члена олимпийского движения, поскольку способна успеть выполнить все условия своего восстановления.

«Никаких условий, кроме покрытия расходов, связанных с деятельностью комиссии по расследованию Самуэлю Шмида и формированию новой антидопинговой структуры в МОК, нет. Они будут частично покрыты за наш счет», — пояснил Жуков, комментируя необходимость выплатить $15 млн, которые были потрачены МОК на расследование. Эти деньги пойдут на работу Независимой организации допинг-тестирования (ITA).

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На этом, по словам Жукова, будет перевернута печальная страница в истории российского спорта, тем более что после решения МОК все расследования в отношении прошлых махинаций внутри российской антидопинговой системы завершены.

Заканчиваются эти разбирательства тем, что МОК пожизненно отстранил от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица вице-премьера РФ Виталия Мутко, который возглавлял министерство спорта во время Игр в Сочи. Аналогичным санкциям был подвергнут бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных и все действующие работники Министерства спорта РФ. Кроме того, МОК также исключил главы оргкомитета «Сочи-2014», президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрия Чернышенко из состава координационной комиссии Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Комментируя такое решение, Шмид заявил, что Министерство спорта РФ также ответственно за нарушения в антидопинговой системе.

При этом на подготовке к чемпионату мира 2018 года в России, оргкомитет которого возглавляет Мутко, данное решение МОК не повлияет, о чем в своем заявлении заявила Международная федерация футбола (ФИФА).