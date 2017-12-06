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08:35 (мск), источник: Р-Спорт

Комиссия спортсменов МОК поддержала санкции исполкома МОК против России

МОСКВА, 6 дек — Р-Спорт. Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) поддержала санкции исполкома организации против России, сообщается на официальном сайте комиссии.

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«Меня впечатлила тщательность и профессионализм работы Самуэля Шмида (глава комиссии МОК), которая привела к сегодняшним санкциям. Мы всегда стремились к тому, чтобы “чистые” спортсмены не лишались возможности соревноваться на пике своей карьеры, а также гарантировать, чтобы каждый спортсмен был уверен, что он соревнуется в равных условиях. Нам всегда было ясно, что виновные должны нести ответственность за свои действия», — сказала председатель комиссии Анджела Руггиеро.

Исполком МОК во вторник приостановил членство Олимпийского комитета России и допустил российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2018 только под олимпийским флагом.

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