Комиссия спортсменов МОК поддержала санкции исполкома МОК против России
МОСКВА, 6 дек —
МОСКВА, 6 дек —
«Меня впечатлила тщательность и профессионализм работы Самуэля Шмида (глава комиссии МОК), которая привела к сегодняшним санкциям. Мы всегда стремились к тому, чтобы “чистые” спортсмены не лишались возможности соревноваться на пике своей карьеры, а также гарантировать, чтобы каждый спортсмен был уверен, что он соревнуется в равных условиях. Нам всегда было ясно, что виновные должны нести ответственность за свои действия», — сказала председатель комиссии Анджела Руггиеро.
Исполком МОК во вторник приостановил членство Олимпийского комитета России и допустил российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2018 только под олимпийским флагом.