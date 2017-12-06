Комиссия спортсменов МОК поддержала санкции исполкома МОК против России

«Меня впечатлила тщательность и профессионализм работы Самуэля Шмида (глава комиссии МОК), которая привела к сегодняшним санкциям. Мы всегда стремились к тому, чтобы “чистые” спортсмены не лишались возможности соревноваться на пике своей карьеры, а также гарантировать, чтобы каждый спортсмен был уверен, что он соревнуется в равных условиях. Нам всегда было ясно, что виновные должны нести ответственность за свои действия», — сказала председатель комиссии Анджела Руггиеро.