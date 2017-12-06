Слово за Россией: МОК готов пустить россиян в Пхенчхан под олимпийским флагом

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ЛОЗАННА, 6 дек — Р-Спорт, Семён Галькевич. Долгожданное решение Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу участия российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане было принято во вторник на заседании исполкома организации.

МОК готов пустить российских спортсменов, представляющих как личные, так и командные вида спорты на Игры, но только под олимпийским флагом. Теперь слово за российской стороной — примет ли Россия условия МОК будет решено на олимпийском собрании 12 декабря.

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Что решили?

«Отдельные российские спортсмены смогут участвовать на Играх в Пхенчхане под названием “олимпийский атлеты России” и будут состязаться в этой форме и под олимпийском флагом, олимпийский гимн будет играться на церемониях награждения. Ни один из членов Минспорта РФ не будет приглашен на Игры», — с этих слов начал свое выступление глава МОК Томас Бах, пожалуй, на самой значимой пресс-конференции в истории организации.

МОК принимал решение на основании работы двух комиссий, одна из которых — во главе с Денисом Освальдом — занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете. Вторая комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом проверяла информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Обе комиссии начали работу после расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских спортсменов.

Итоги работы комиссии Шмида были впервые озвучены во вторник в Лозанне. Комиссия подтвердила «системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи», однако «не нашла никаких документированных, независимых и непредвзятых доказательств поддержки или осведомленности о “допинговой системе” высшими государственными органами власти РФ».

По словам Самуэля Шмида, такие выводы основаны на различных источниках. «Хочу подчеркнуть, что выводы нашей комиссии основаны не только на показаниях Григория Родченкова, но также на других источниках, свидетельствах переписки, обмене письмами. Также есть и другие виды доказательств. На основании этих фактов наша комиссия вынесла соответствующее решение. Наша комиссия вынесла решение, что наблюдалось систематическое манипулирование антидопинговыми правилами на Играх в Сочи», — сказал Шмид.

Мы никогда не сталкивались с манипуляциями такого масштаба, и это привело к тому, что был нанесен беспрецедентный ущерб олимпийскому движению. Самуэль Шмид Глава комиссии МОК

Кто наказан?

Вице-премьер РФ Виталий Мутко пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх, как и бывший заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных.

Олимпийский комитет России дисквалифицирован, также приостановлено членство в МОК президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова, который также перестал быть главой координационной комиссии Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Из этой же комиссии выведен глава оргкомитета Олимпиады 2014 года в Сочи Дмитрий Чернышенко.

Также ОКР должен внести в МОК 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы. «ОКР должен возместить расходы, понесенные МОК на проведение расследования, и внести вклад в развитие Независимой организации допинг-тестирования (ITA) на сумму 15 миллионов долларов для создания целостной антидопинговой системы», — говорится в релизе МОК.

ОКР могут восстановить до закрытия игр в Пхенчхане

Принципиальным моментом является возможное восстановление членства ОКР в МОК еще до закрытия Олимпиады в Пхенчхане. Таким образом, россияне, начав выступление как «Олимпийские атлеты России», могут в последний день Игр пройти на церемония закрытия под своим флагом и услышать российский гимн.

МОК может частично или полностью снять отстранение с ОКР к началу церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане при условии, что все требования, выдвинутые к ОКР, участникам Игр-2018 и официальным лицам будут выполнены. Релиз МОК

«Мы рассчитываем, что уже на церемонии закрытия в Пхенчхане наша команда пройдет под российским флагом, и на этом мы вообще закроем эту тему, навсегда перевернем эту страницу», — отметил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.

Кого пустят?

Согласно решению МОК, в Олимпиаде смогут принять участие только те спортсмены, которых ранее не обвиняли в использовании допинга. При этом решение о том, кто поедет на Олимпиаду, примет специальная комиссия, которую возглавит глава ITA Валери Фурнейрон. Один член комиссии будет назначен WADA, один — DFSU (Doping Free Sport Unit) и один — МОК (Ричард Баджетт, глава медицинского департамента МОК).

Претендовать на участие в Играх смогут спортсмены, которые прошли квалификацию на соревнования, не были дисквалифицированы или отстранены за нарушение антидопинговых правил, а также прошли допинг-тестирование, рекомендованное рабочей группой.

Также в Пхенчхане пройдет перераспределение медалей с Олимпиады-2014 в Сочи, оно будет осуществляться при проведении соответствующих церемоний во время Игр. «Как бывший атлет я выражаю глубочайшие сожаления и сочувствую всем “чистым” атлетам, пострадавшим в ходе манипуляций. Перераспределение медалей будет осуществляться при проведении соответствующих церемоний на Играх в Пхенчхане», — отметил Бах.

Первая российская оценка

«МОК принял важное и противоречивое решение, в котором есть положительные стороны и отрицательные, — сказал Жуков. — МОК допустил всех “чистых” спортсменов из России во всех видах спорта. Второй положительный момент — она будет называться олимпийские спортсмены России. Отрицательные стороны — нашим спортсменам предлагается выступать под олимпийским флагом и без гимна. Правда, это ограничение распространяется до последнего дня Олимпиады. Предполагается, что все ограничения будут сняты до последнего дня Олимпиады, и тогда российские спортсмены смогут пройти на церемонии под своим флагом».

Ключевой момент в том, что все санкции к России, все расследования с этого момента прекращаются. Это решение не имеет прецедентов в олимпийской истории. Оно жесткое. Но думаю, что выступление нашей фигуристки Жени Медведевой перед членами исполкома МОК сыграло свою роль. Всем российским командам разрешено участвовать. Александр Жуков Президент ОКР

Что дальше?

МОК озвучил решение, теперь слово за российской стороной. «Спортивной общественности предстоит обсудить решение на олимпийском собрании 12 декабря, обсудить с участием всех спортсменов, тренеров и принять свое решение по условиям участия в Олимпиаде», — отметил Жуков.

«Олимпийский бойкот никогда не приводил к каким-то результатам. Не вижу причин для бойкота со стороны российских атлетов, так как мы допускаем “чистых” спортсменов к участию, и это покажет наличие “чистых” атлетов в РФ. Эти “чистые” атлеты могут наладить мосты с будущим “чистого” спорта», — заявил Бах.