МОК-рое дело: что нужно знать о решении по России
10 главных вопросов по итогам олимпийского исполкома.
10 главных вопросов по итогам олимпийского исполкома.
Вчера исполнительный комитет МОК озвучил жесткое решение по поводу лишения признания Олимпийского комитета России и допуска нашей команды на Игры в Пхенчхане в нейтральном статусе. Несколько наших чиновников пожизненно лишены олимпийской аккредитации, но российские спортсмены смогут выступить на Играх-2018 не только в индивидуальных, но и в командных соревнованиях в статусе OAR (Olympic Athlete from Russia) — олимпийский спортсмен из России.
КАКОЙ ГЛАВНЫЙ ИТОГ ЗАСЕДАНИЯ МОК?
Российская сборная может поехать в Пхенчхан в полном составе единой командой по всем видам спорта. Однако мы не имеем права использовать на Играх свой флаг и гимн.
КОГО НАКАЗАЛИ ИЗ РОССИЙСКИХ ЧИНОВНИКОВ?
Также наказаны президент ОКР Александр Жуков, который лишен статуса члена МОК, и глава организационного комитета Сочи-2014, а ныне президент КХЛ Дмитрий Чернышенко — его исключили из координационной комиссии, которая занимается Играми-2022 в Пекине.
ЗА ЧТО НАС ОШТРАФОВАЛИ?
ОКР должна будет выплатить 15 миллионов долларов:
— за издержки расследований допинговых нарушений российских атлетов со стороны МОК;.
— взнос в создание независимого тестирующего органа (ITA).
КАК БУДУТ ОТБИРАТЬ АТЛЕТОВ НА ИГРЫ?
МОК соберет специальную комиссию, которая будет определять, имеет ли право тот или иной российский спортсмен участвовать в Играх. Этот орган возглавит
— спортсмены не должны были быть ранее дисквалифицированы за допинговые нарушения;.
— спортсмены должны будут пройти специальные медицинские тесты перед Играми.
МОГУТ ЛИ УЧАСТНИКИ СОЧИ-2014 ПОЕХАТЬ В ПХЕНЧХАН?
Да, для спортсменов, выступавших на Олимпиаде-2014, нет никаких специальных ограничений. Поэтому если вы волнуетесь за судьбу Ильи Ковальчука или Сергея Устюгова, то зря: они под «бан» МОК не попали.
НО
Да, в Пхенчхан не смогут поехать менеджеры/чиновники российской делегации в Сочи-2014, а также тренеры и врачи, чьи подопечные ранее нарушали антидопинговое законодательство.
КАК БУДЕТ НАЗЫВАТЬСЯ НАША КОМАНДА?
Вне зависимости от того, идет ли речь о командных или индивидуальных видах спорта, российские спортсмены будут выступать под названием OAR (Olympic Athlete from Russia — «Олимпийские атлеты из России»).
В КАКОЙ ФОРМЕ БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ СБОРНАЯ?
Российская команда будет выступать в форме (цвет и дизайн пока неизвестны), на которой будет указана аббревиатура OAR.
А ЧТО С ФЛАГОМ И ГИМНОМ?
На всех соревнованиях россияне будут выступать под олимпийским флагом, а на всех церемониях награждения, если мы завоюем медали, будет играть олимпийский гимн.
ТАК РОССИЯ ЕДЕТ НА ИГРЫ?
Пока неизвестно — реакции на решение с российской стороны пока не последовало. Ожидается, что решение будет озвучено сегодня Президентом России Владимиром Путиным на Всероссийском форуме добровольцев, который пройдет во дворце «Мегаспорт».