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00:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

МОК-рое дело: что нужно знать о решении по России

10 главных вопросов по итогам олимпийского исполкома.

Источник: AFP 2017

Вчера исполнительный комитет МОК озвучил жесткое решение по поводу лишения признания Олимпийского комитета России и допуска нашей команды на Игры в Пхенчхане в нейтральном статусе. Несколько наших чиновников пожизненно лишены олимпийской аккредитации, но российские спортсмены смогут выступить на Играх-2018 не только в индивидуальных, но и в командных соревнованиях в статусе OAR (Olympic Athlete from Russia) — олимпийский спортсмен из России.

КАКОЙ ГЛАВНЫЙ ИТОГ ЗАСЕДАНИЯ МОК?

Российская сборная может поехать в Пхенчхан в полном составе единой командой по всем видам спорта. Однако мы не имеем права использовать на Играх свой флаг и гимн.

КОГО НАКАЗАЛИ ИЗ РОССИЙСКИХ ЧИНОВНИКОВ?

Вице-премьер правительства РФ, экс-министр спорта Виталий Мутко и экс-заместитель министра спорта Юрий Нагорных «пострадали» больше других: они дисквалифицированы пожизненно и никогда не смогут посещать Олимпийские игры.

Также наказаны президент ОКР Александр Жуков, который лишен статуса члена МОК, и глава организационного комитета Сочи-2014, а ныне президент КХЛ Дмитрий Чернышенко — его исключили из координационной комиссии, которая занимается Играми-2022 в Пекине.

ЗА ЧТО НАС ОШТРАФОВАЛИ?

ОКР должна будет выплатить 15 миллионов долларов:

— за издержки расследований допинговых нарушений российских атлетов со стороны МОК;.

— взнос в создание независимого тестирующего органа (ITA).

КАК БУДУТ ОТБИРАТЬ АТЛЕТОВ НА ИГРЫ?

МОК соберет специальную комиссию, которая будет определять, имеет ли право тот или иной российский спортсмен участвовать в Играх. Этот орган возглавит экс-министр спорта Франции Валери Фурнейрон. Критерии для допуска:

— спортсмены не должны были быть ранее дисквалифицированы за допинговые нарушения;.

— спортсмены должны будут пройти специальные медицинские тесты перед Играми.

МОГУТ ЛИ УЧАСТНИКИ СОЧИ-2014 ПОЕХАТЬ В ПХЕНЧХАН?

Да, для спортсменов, выступавших на Олимпиаде-2014, нет никаких специальных ограничений. Поэтому если вы волнуетесь за судьбу Ильи Ковальчука или Сергея Устюгова, то зря: они под «бан» МОК не попали.

НО КОГО-ТО ИЗ «СОЧИНЦЕВ» НЕ ПУСТЯТ?

Да, в Пхенчхан не смогут поехать менеджеры/чиновники российской делегации в Сочи-2014, а также тренеры и врачи, чьи подопечные ранее нарушали антидопинговое законодательство.

КАК БУДЕТ НАЗЫВАТЬСЯ НАША КОМАНДА?

Вне зависимости от того, идет ли речь о командных или индивидуальных видах спорта, российские спортсмены будут выступать под названием OAR (Olympic Athlete from Russia — «Олимпийские атлеты из России»).

В КАКОЙ ФОРМЕ БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ СБОРНАЯ?

Российская команда будет выступать в форме (цвет и дизайн пока неизвестны), на которой будет указана аббревиатура OAR.

А ЧТО С ФЛАГОМ И ГИМНОМ?

На всех соревнованиях россияне будут выступать под олимпийским флагом, а на всех церемониях награждения, если мы завоюем медали, будет играть олимпийский гимн.

ТАК РОССИЯ ЕДЕТ НА ИГРЫ?

Пока неизвестно — реакции на решение с российской стороны пока не последовало. Ожидается, что решение будет озвучено сегодня Президентом России Владимиром Путиным на Всероссийском форуме добровольцев, который пройдет во дворце «Мегаспорт».

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