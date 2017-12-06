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00:43 (мск), источник: ТАСС

Захарова: Решение МОК не пустить сборную РФ на Игры-2018 не сможет «завалить» Россию

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить российскую сборную от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) не сможет «завалить» Россию. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Чего только нам не приходилось исторически выносить от “партнеров”, — написала она на своей странице в Facebook. — Ну никак нас не могут завалить. Ни мировой войной, ни развалом Советского Союза, ни санкциями… Берем и выживаем».

«Не планировалось в мировых прогнозах возрождение России как спортивной державы: молодежь должна была уже спиться, на стадионах — навечно прописаться вещевые рынки, а тренеры — работать на чужие команды», — констатировала Захарова.

Однако, как отметила дипломат, «все пошло не по сценарию». «Появились спортсмены нового поколения, мировой спорт пополнился достижениями российских атлетов, Россия провела по-настоящему отличную Олимпиаду, — продолжила дипломат. — Спорт постепенно стал одной из национальных идей, воплощенной в десятках тысяч детских секций и школ, новейших стадионах, да и просто в желании быть спортивными».

«Больно? Очень. Душой и сердцем сейчас с нашими спортсменами. Выживем? Да», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Решение МОК

Во вторник МОК принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на Олимпиаде 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, выступят на играх в статусе «олимпийский спортсмен из России».

Российское руководство неоднократно опровергало любые обвинения в системном применении допинга в отечественном спорте и ставило под сомнение объективность комиссии МОК.

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