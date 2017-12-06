Колобков заявил, что его не волнует присутствие на ОИ в Пхёнчхане

Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе. На основе доклада комиссии Самуэля Шмида исполком МОК отстранил от посещения Игр бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных, отвечавшего за зимние виды спорта, и всех действующих работников Министерства спорта РФ.