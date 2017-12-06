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01:01 (мск), источник: ТАСС

Колобков заявил, что его не волнует присутствие на ОИ в Пхёнчхане

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министра спорта РФ Павла Колобкова не волнует его присутствие на зимней Олимпиаде 2018 года в Южной Корее, поскольку в сложившейся ситуации самое важное — российские спортсмены. Об этом он заявил ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе. На основе доклада комиссии Самуэля Шмида исполком МОК отстранил от посещения Игр бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных, отвечавшего за зимние виды спорта, и всех действующих работников Министерства спорта РФ.

«Вопрос моего присутствия на Олимпийских играх в Пхёнчхане меня в данный момент меньше всего волнует. Главное — это российские спортсмены!» — заявил Колобков.

Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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