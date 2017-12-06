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01:14 (мск), источник: ТАСС

Колобков назвал противоречивым решение МОК по участию россиян в ОИ-2018

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков считает противоречивым решением МОК отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года.

Во вторник исполком МОК принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе.

«Решение противоречивое. Тем не менее, это уже официальная позиция, а не просто предположения, — отметил Колобков. — Честная борьба всегда была в основе развития спорта в нашей стране. Но, пока мы не изучим официальных документов по итогам заседания исполкома МОК, давать более развернутые комментарии преждевременно».

Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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