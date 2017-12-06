Макларен: Решение МОК по России только подтвердило итоги расследования WADA

Во вторник исполком МОК принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе.

«Я поздравляю МОК с его решением. Оно подтверждает мои выводы в ходе расследования, которое я провел для WADA», — сказал он.

В прошлом году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе c Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Макларен, опираясь на данные бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в частности, заявлял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга, а всего были задействованы атлеты из порядка 30 видов спорта.