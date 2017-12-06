«Хочется не плакать, а выть»: реакция в России на отстранение от Олимпиады

Источник: РИА "Новости"

Русская служба Би-би-си рассказывает, как на это решение отреагировали спортсмены, чиновники и журналисты.

Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета.

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«Я не вижу никакой причины в возможности российского бойкота данной Олимпиады, потому что, как вы знаете, мы позволяем “чистым” российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх».

Александр Жуков, глава Олимпийского комитета России.

«Российским спортсменам предлагается на Олимпиаде выступать под нейтральным флагом и без исполнения гимна. Правда, это ограничение распространяется только до последнего дня Олимпиады. А предполагается, что в последний день Олимпиады все временные отстранения российского Олимпийского комитета будут сняты, то в последний день российские спортсмены смогут пройти уже под российским флагом вместе со всеми спортсменами остального мира».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-89756355&id=456239643&hash=dcb4df8700952602&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы.

«Решение МОК отказать нам в использовании на Олимпиаде национального флага — это унижение для такой великой спортивной страны как Россия. Это очередной удар по российскому спорту, который нельзя больше пропускать, надо предпринимать какие-то шаги. Должно быть совместное решение всех спортивных федераций нашей страны о полном отказе от участия в Олимпийских играх» (ТАСС).

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы.

«Сейчас наша главная задача — решить внутри себя: поедут ли ребята, которых допустят, выступать на Олимпийские игры под нейтральным флагом, или же мы всей командой будем там отсутствовать. Мое личное мнение таково, что я бы не поехала на эти Игры. Но это мое личное мнение» («Взгляд»).

Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

«Поеду ли я на Игры? Это будет еще обсуждаться, и очень рано задавать подобные вопросы. Мы сделали все возможное. Я рада, что могла присутствовать здесь [на заседании исполкома МОК — Би-би-си], сказать свою небольшую речь. Надеюсь, моя речь произвела тот эффект, который нужен был. Надеюсь, что все будет хорошо. Конечно, хочу поехать в Корею» (Россия-24).

Татьяна Тарасова, тренер по фигурному катанию, консультант сборной России.

«Это просто убийство нашего национально спорта. Конечно, мы постараемся. Мы переживем. Не такое переживали. Решение, конечно, абсолютно несправедливое. Мы не можем признать, что допинг, который давал один человек, что это политика государства… Просто слов нет. Хочется даже не плакать, а выть! Одно дело, когда ты прожил жизнь на Олимпийских играх. Другое дело — когда ты начинаешь и каждый день рвешь свои кишки ради этих Игр, а тебя не пускают… Мы ведь сложили лапки и ничего не делали после Олимпиады в Рио, забыли про все. Не запаслись серьезными людьми, которые могли бы отвечать на правовые вопросы (Спорт-Экспресс)».

Василий Уткин, спортивный комментатор.

Антон Бабиков, действующий биатлонист, член сборной России.

«Думаю, что в этой ситуации подобное решение является закономерным. Было трудно ожидать, что нас допустят по всем правилам. И для нас важно выступить на Олимпиаде. Мы будем оставаться россиянами, несмотря на цвет флага (“Матч ТВ”)».

Александр Зубков, глава Федерации бобслея России, был лишен двух золотых медалей Игр в Сочи.

«Сегодняшнее решение было ожидаемым. Это унижение и удар под дых. Как теперь быть спортсменам? Если бы мне выпала такая участь, я бы не представлял себя без флага и тем более — без гимна нашей страны».

Лада Задонская, конькобежка, участница Игр в Сочи.

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Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России.

«У меня нет слов. Пока даже не могу ничего сказать. Понятно, что все в шоке» (Р-Спорт).

Алексей Воевода, бобслеист, потерял золото Игр в Сочи.

«Буду гордиться тем, кто не поедет на Олимпиаду-2018. С позиции государства ехать на такие Игры нельзя. С позиции спортсмена опять же можно понять какого-то индивидуального атлета, который хочет поехать. Мы все индивидуальны. Но гордиться я буду тем, кто не поедет. Тебя взрастила Родина» (Матч ТВ).

Георгий Черданцев, спортивный комментатор.

Холдинг ВГТРК (Россия-1, Россия-24).

«Наша позиция неизменна: без участия российской сборной Олимпийские игры в Пхенчане мы транслировать не будем» (пресс-служба).

Сергей Чепиков, биатлонист, двукратный олимпийский чемпион.

«Я не ожидал другого решения, это очень суровые меры по отношению к нашей сборной. Я прошу не осуждать ребят, которые примут решение выступить под нейтральным флагом. Мы знаем, что они россияне, и нужно их поддержать» (ТАСС).

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