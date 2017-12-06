Александр Жуков: Приношу извинения за нарушения антидопинговых правил

Источник: Reuters

Уважаемый президент Бах!

Уважаемые члены Исполкома!

Сегодня вам предстоит принять важное решение, которое касается участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

От этого решения зависит не только судьба тех, кто на протяжении нескольких лет готовился выступить на Олимпийских играх в Южной Корее.

От этого решения зависит целостность международного олимпийского движения и развитие олимпийского движения в России.

Ни у кого, думаю, не вызывает сомнений, что, каким бы сегодня ни был ваш вердикт, он должен быть направлен на защиту прав и интересов всех чистых спортсменов, вне зависимости от их национальной принадлежности.

Аналогичный вопрос стоял на повестке дня перед началом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. И тогда члены МОК практически единогласно проголосовали за недопустимость применения принципа коллективной ответственности и коллективного наказания.

Сегодня представители отдельных стран и антидопинговых агентств выступают с требованиями отстранения всей российской олимпийской команды в полном составе от участия в Играх 2018 года.

В этой связи я хотел бы задать прямой вопрос. Должны ли 15-летняя фигуристка Алина Загитова, 20-летний хоккеист Кирилл Капризов или, может быть, 21-летний саночник Роман Репилов нести ответственность за то, что творил несколько нет назад, когда они еще даже не были членами национальной сборной, глава Московской антидопинговой лаборатории со своими подельниками?

Мне кажется, ответ очевиден. Каждый должен отвечать за свои грехи. Наказание невиновных несправедливо и аморально. Это полностью противоречит базовым олимпийским принципам.

Однако сегодня обсуждается дисквалификация целой страны на основании документально неподтвержденных заявлений мошенника, бежавшего в другую страну, который продолжает, словно фокусник, перед каждым крупным спортивным мероприятием доставать из шляпы все новые и новые «откровения». Так, например, он заявил в прошлую субботу, цитирую: «Я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие 5 лет!» Конец цитаты.

И на основании показаний человека, который, по его собственным словам, «совершил все возможные преступления, кроме педофилии и гомосексуализма», принимаются санкции в отношении российского спорта и конкретных спортсменов, причем санкции эти предельно жесткие и даже жестокие, вплоть до пожизненного отстранения от участия в Олимпийских Играх, а показания г-на Родченкова признаются достоверными, потому что он находится под защитой ФБР. Это логика, выходящая за рамки здравого смысла.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-89756355&id=456239643&hash=dcb4df8700952602&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Насколько мне известно, Спортивный арбитражный суд уже выносил решение, что пожизненный запрет на участие в Олимпийских Играх незаконен.

Одним из вариантов наказаний всей сборной моей страны, который обсуждается в открытом информационном пространстве, является допуск к Олимпийским играм чистых спортсменов в нейтральном статусе.

Но как в таком случае мы сможем объяснить хоккеистам, представителям керлинга, всем участникам эстафет и командных соревнований, например, по фигурному катанию, что они не смогут принять участие в Играх, несмотря на то, что к ним нет никаких претензий, а их чистота вне подозрений?

Ведь ни одна сборная не может выступать на Олимпиаде в командных состязаниях или эстафетах в нейтральном статусе без названия и национальной идентификации. Такое допустимо только для индивидуальных атлетов, у которых есть имя и фамилия.

Получается, право чистого горнолыжника или конькобежца отличается от права хоккеиста или керлингиста? Не говоря уже о том, что неучастие российских спортсменов в командных видах Олимпийской программы существенно снизит уровень соревнований и интерес болельщиков к Играм в целом.

Сам запрет представлять на соревнованиях свою страну не только противоречит сути олимпийского движения, но и выходит далеко за его рамки, так как ограничивает право спортсмена как человека и гражданина.

Это абсолютно неприемлемо и совершенно точно унизительно для любого атлета, который гордится тем, что выступает за свою родину и является гражданином своей страны.

Мы слышим сегодня высказывания спортсменов из некоторых стран о том, что они, не доверяют россиянам, боятся быть обманутыми и не хотят выступать вместе с ними.

Отстранение сборной России от Олимпиады <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Как они нас боятся.<br>Ребята извините,не смогли защитить.</p>— Irina Rodnina (@IRodnina) <a href="https://twitter.com/IRodnina/status/938115903987822594?ref_src=twsrc%5Etfw">5 декабря 2017 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Наша Олимпийская сборная не поедет на Олимпиаду под российским флагом. Я снова требую отставки Жукова и Мутко! <a href="https://t.co/REyv3MXhGH">https://t.co/REyv3MXhGH</a></p>— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) <a href="https://twitter.com/xenia_sobchak/status/938120524563144705?ref_src=twsrc%5Etfw">5 декабря 2017 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Наши спортсмены во время оглашения решения МОК <a href="https://t.co/VdVjCKH0M3">pic.twitter.com/VdVjCKH0M3</a></p>— Телеканал Дождь (@tvrain) <a href="https://twitter.com/tvrain/status/938118886163181573?ref_src=twsrc%5Etfw">5 декабря 2017 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Если я правильно понял Баха, то решение исполкома не было единогласным.</p>— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) <a href="https://twitter.com/VasilyKonov/status/938122513145647104?ref_src=twsrc%5Etfw">5 декабря 2017 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Биатлонистка Яна Романова: Это дикость, когда спортсменов заставляют выбирать между своей страной и Олимпиадой <a href="https://t.co/W0ig8Wn72C">pic.twitter.com/W0ig8Wn72C</a></p>— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) <a href="https://twitter.com/dimsmirnov175/status/938124071103025154?ref_src=twsrc%5Etfw">5 декабря 2017 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcVM5NljVwP/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Олимпийский атлет из России - нас допустили примерно вот так!!!! ОКР дисквалифицирован ,МОК выберет спортсменов,которые могут поехать!!! Мутко пожизненно дисквалифицирован,членство Жукова в МОК приостановлено!!!Как то так!!!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-05T18:52:00+00:00">Дек 5 2017 в 10:52 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Важный момент: решение МОК НЕ является окончательным. Спортивный арбитраж имеет полномочия отменить решение МОК о дисквалификации ОКР.</p>— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) <a href="https://twitter.com/VasilyKonov/status/938125259466792961?ref_src=twsrc%5Etfw">5 декабря 2017 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Важный момент: решение МОК НЕ является окончательным. Спортивный арбитраж имеет полномочия отменить решение МОК о дисквалификации ОКР.</p>— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) <a href="https://twitter.com/VasilyKonov/status/938125259466792961?ref_src=twsrc%5Etfw">5 декабря 2017 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ехать на Олимпиаду и рвать всех, особенно норвежских астматиков. Самое главное, мы то знаем, что наши это наши. Нам флаг для подсказки не нужен.</p>— Георгий Черданцев (@cherdantsev) <a href="https://twitter.com/cherdantsev/status/938123193872723969?ref_src=twsrc%5Etfw">5 декабря 2017 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">А страну представляют люди. И они самое ценное, что есть у страны.А не флаг, который менялся за сто лет четырежды, и не гимн - сколько раз?.. Кусок самой прекрасной ткани и звуки самой-самой музыки не представит нас так, как наши люди. Отправьте спортсменов на Олимпиаду - ретвит! <a href="https://t.co/AMCEfA4mpw">pic.twitter.com/AMCEfA4mpw</a></p>— Василий Уткин (@radioutkin) <a href="https://twitter.com/radioutkin/status/938121072729313281?ref_src=twsrc%5Etfw">5 декабря 2017 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Подобные подозрения, постоянно подогреваемые предвзятыми, а иногда и просто лживыми публикациями в СМИ, понятны. Однако всем прекрасно известно, что в течение последних двух лет все российские спортсмены находятся под тотальным, многоуровневым, постоянным допинг-контролем со стороны ВАДА. И этот контроль гораздо строже по сравнению с тем, как он проходит в отношении коллег из любой другой страны. Более того, накануне зимнего сезона Олимпийский комитет сам выступил с инициативой о дополнительном тестировании российских спортсменов по линии международных федераций.

Многочисленные проверки доказывают чистоту россиян, а результаты выступлений наглядно свидетельствуют о том, что победы наших атлетов никак не связаны с применением запрещенных препаратов.

Всего 0,7 процента проб, которые отбираются ежегодно в России у наших спортсменов иностранными допинг-офицерами под контролем Британского агентства UKAD, дают положительный результат. Эта цифра ниже среднего общестатистического показателя по другим странам.

Спросите у руководителей международных федераций по зимним олимпийским видам спорта — уверены ли они в чистоте тех российских спортсменов, которые сейчас соревнуются и готовятся к Олимпийским играм. Не сомневаюсь, что ответ будет положительным.

Сегодня мы постоянно слышим термин «наказание» применительно к российскому спорту. Судя по всему, достаточным наказанием не считается то, что сотни российских спортсменов не имеют возможности принимать участие в международных соревнованиях, пропустили Олимпийские и Паралимпийские игры, лишаются медалей и репутации, получают пожизненные дисквалификации.

И все это — за чужие нарушения, выдуманные списки «Дюшес» и только лишь упоминания своего имени устами беглого мошенника. Конечно, спортсмены будут оспаривать наложенные на них несправедливые санкции в (Спортивном) Арбитражном Суде. Но уже сейчас они понесли огромный репутационный ущерб и им наносятся психологические травмы.

Мы имеем дело с трагедиями конкретных людей, которые мечтали связать свою жизнь и карьеру со спортом, с олимпизмом, а в итоге оказались выброшены безо всякой вины на обочину, где их имя теперь ассоциируется с обманом.

И что они должны чувствовать, будучи наказанными без каких-либо доказательств их вины, когда будут вынуждены наблюдать по телевизору за соревнованиями, в которых участвуют их иностранные коллеги, легально принимающие допинговые препараты по многочисленным терапевтическим разрешениям? Ничего, кроме обиды и разочарования.

За последние два года Олимпийский комитет России взял на себя инициативу и предпринял все усилия для того, чтобы совместно с МОК, ВАДА и другими международными спортивными структурами искоренить допинг в российском спорте, ликвидировать последствия кризиса национальной антидопинговой системы и создать новую, эффективную модель борьбы с употреблением запрещенных препаратов.

Об этом более подробно вас проинформирует руководитель специально созданной Комиссии ОКР по борьбе с допингом, почетный член МОК Виталий Смирнов.

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В нашей стране произошли очень масштабные изменения в деле борьбы с допингом. Мы приложили много усилий, и не намерены останавливаться. Мы видим те ошибки, которые были допущены в прошлом.

Я, как президент Олимпийского комитета России, приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране.

Вместе с тем, хочу еще раз заострить ваше внимание на том, что сегодняшнее решение непосредственно повлияет на судьбы нового поколения российских спортсменов, многие из которых впервые имеют возможность выступить на грядущих Олимпийских играх.

Они не могут и не должны нести ответственность за допущенные ранее нарушения, равно как и чувствовать себя изгоями на большом спортивном празднике без национальной идентификации, без гимна, без флага.

Мне кажется, что сегодня есть все возможности для того, чтобы поставить точку в процессе наказаний, санкций и дисквалификаций, который в отношении российского спорта длится уже более двух лет. Нам необходимо двигаться вперед, а не оглядываться постоянно назад.

Спорт всегда был призван служить делу мира, объединения и взаимопонимания между странами и народами. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы олимпийское движение стало инструментом решения политических задач, орудием давления. А наша нынешняя с вами деятельность осталась в истории как символ разрушения и раскола, а не созидания и прогресса.

Надеемся на ваше справедливое решение. Спасибо за внимание!